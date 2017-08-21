قیمت؛اهرم ترغیب به مصرف سی.ان.جی/اختلاف۷۰۰تومانی مناسب است

محسن مشایخی، رییس دبیرخانه دائمی سی ان جی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اختلاف قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی گاز سی ان جی با بنزین را در راستای جذب مصرف کنندگان مناسب دانست و گفت: تجربه نشان می دهد که اهرم قیمت می تواند تاثیر فوری و مطلوبی بر میزان مصرف حامل های انرژی داشته باشد. طبیعی است که مصرف کنندگان به دنبال هزینه کمتر هستند. این در حالی است که قیمت هر مترمکعب گاز سی.ان.جی حدود۵۰۰ تومان است

وی با بیان اینکه شناور شدن قیمت بنزین که موجب افزایش قیمت آن می شود، می تواند بر کاهش مصرف موثر باشد، ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که قیمت بنزین در ایران نسبت به تمامی کشورهای منطقه و حتی نسبت به کشورهای خارج ازمنطقه ارزان تر است. همین قیمت پایین موجب توجیه پذیر شدن قاچاق و البته مصرف بی رویه می شود. به این ترتیب اهرم قیمتی را می توان روش جوابگویی برای جایگزین کردن سوخت سی ان جی بجای بنزین دانست.

طبق گفته این مقام مسوول سی ان جی ضمن ارزانی، پاک و فراوان تر است. چرا که ایران دارنده نخستین ذخایر قابل استحصال جهان است. همین مزیت می تواند نقش مهمی در جایگزینی سی ان جی بجای بنزین ایفا کند. از طرفی قطعا هزینه تولید سی ان جی با بنزین برابر نیست. همین هزینه پایین تولید سی ان جی است که موجب قیمت پایین آن برای عرضه می شود.

مشایخی با تاکید براینکه قیمت پایین نمی تواند به تنهایی برای جذب متقاضی کافی باشد، تصریح کرد: با یک بررسی میدانی متوجه می شوید که قیمت پایین در باره سی ان جی تنها دلیل ایجاد تمایل برای متقاضیان نیست، بلکه ایمنی خودرو گازسوز، دسترسی به محل سوختگیری و البته میزان پیمایش می تواند تاثیر مستقیمی در جذب مصرف کنندگان سی ان جی داشته باشد که البته هر کدام از بخش های یاد شده به مربوط به بخش های مختلفی است و دامنه آن وزارت نفت را به عنوان متصدی اصلی شامل نمی شود.

رییس دبیرخانه دائمی سی ان جی کشور خودرو سازها را یکی از بخش های مسوول در راستای تقویت مصرف کنندگان سی ان جی اعلام کرد و ادامه داد: میزان پیمایش خودروهای گازسوز که به طور مستقیم به طراحی آیروداینامیکی آن به منظور قرارگرفتن مخزن سی ان جی بسته به خودروسازان دارد. از طرفی تامین ایمنی نصب این مخازن تحت نظر کارشناسان نیز می تواند در زمره فعالیت های این بخش بگنجد. از سویی دیگر ارتقا کیفی موتورهای پایه گازسوز که هزینه تعمیرات را کاهش می دهد می تواند در ایجاد تقاضای مطلوب موثر باشد.

طبق گفته وی پنج تولیدکننده داخلی فعال در زمینه تولید مخازن تیپ یک سی ان جی داریم و از این منظر نیازی به واردات مخازن چینی که سابق به نام محصول ایتالیایی وارد کشور می شد نداریم. گفتنی است که علت این واردات رانت و البته وجود تحریم ها بود که به موجب آن شاهد انفجارهای روزانه در سطح کشور بودیم. البته ناگفته نمایند که همین تحریم ها موجب توانمندسازی بخش داحلی در تولید این نوع از مخزن شد.

مشایخی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت تبدیل مخازن غیرقانونی و غیر استاندارد است و ضایعه های زیادی به دنبال دارد که باید زیر نظر نهادهای رسمی و معتبر انجام شود. این در حالی است که در توضیح صفوف طولانی سوختگیری سی.ان.جی باید گفت علت تشکیل این صفوف عدم استفاده حداکثری از توان جایگاه های سی ان جی است. به این معنا که به دلیل هزینه های بالا تعمیر و نگهداری و البته هزینه های بالای جایگاه داران اغلب جایگاه داران با حداکثر توان به ارائه خدمت نمی پردازند که امری طبیعی است. البته با افزایش تقاضا و مساعدت های لازم بی شک این مشکل نیز حل می شود چرا که با توجه زمان ۳ دقیقه ای سوختگیری هر خودرو سی ان جی سوز مشکلی در تامین سوخت خودروها نیست.

این مقام مسوول در پایان از طرحی با موافق چند بانک یاد کرد که به موجب آن متقاضیان می توانند وامی با بازپرداخت اقساط حداکثر ۳۰ هزار تومان در ماه به منظور تبدیل خودرو خود از بنزین سوز به گاز سوز دریافت کنند.