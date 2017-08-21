بورسیه دانشجویان ممتاز و کم برخوردار توسط دانشگاه امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه امام رضا (ع) به معاونین آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه های سراسری، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی اعلام کرد: در راستای تحقق منشور هفت گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و با مساعدت تولیت معزز آستان قدس رضوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی، بورسیه تحصیلی امام رضا علیه السلام به دانشجویان ممتاز و کم برخوردار که متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی این دانشگاه هستند با ارایه تسهیلاتی، اعطا می شود.

این دانشجویان از تحصیل، خوابگاه دانشجویی و سلف سرویس رایگان برخوردار می شوند.

متقاضیان برای اطلاع از شرایط دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام و اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط دقیق اعطای بورسیه می توانند به آدرس www.imamreza.ac.ir مراجعه کنند.