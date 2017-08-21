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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

بورسیه دانشجویان ممتاز و کم برخوردار توسط دانشگاه امام رضا (ع)

بورسیه دانشجویان ممتاز و کم برخوردار توسط دانشگاه امام رضا (ع)

دانشجویان ممتاز و کم برخوردار توسط دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) بورسیه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه امام رضا (ع) به معاونین آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه های سراسری، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی اعلام کرد: در راستای تحقق منشور هفت گانه ابلاغی مقام معظم رهبری و با مساعدت تولیت معزز آستان قدس رضوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی، بورسیه تحصیلی امام رضا علیه السلام به دانشجویان ممتاز و کم برخوردار که متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی این دانشگاه هستند با ارایه تسهیلاتی، اعطا می شود.

این دانشجویان از تحصیل، خوابگاه دانشجویی و سلف سرویس رایگان برخوردار می شوند.

متقاضیان برای اطلاع از شرایط دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام و اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط دقیق اعطای بورسیه می توانند به آدرس www.imamreza.ac.ir مراجعه کنند.     

کد مطلب 4065491
زهرا سیفی

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