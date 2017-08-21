ایران اسلامی لنگرگاه امنیت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم غیاثی ظهر دوشنبه در جریان مراسم تکریم و معارفه مسئولان قدیم و جدید بسیج رسانه استان فارس گفت: امروز جهان اسلام یک حامی نیرومند و صادق به اسم جمهوری اسلامی ایران و یک پناهگاه بزرگ به نام رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران دارد.

وی با اشاره به اینکه دشمن امروز یک حساب ویژه برای انقلاب اسلامی باز کرده است، بیان کرد: در چهار دهه گذشته بسیاری از جنگ ها در خلیج فارس و غرب آسیا رخ داد و این بدان معنی است که در هر منطقه ای که قدرتی بروز کند و در تضاد با منافع استکبار باشند آنجا میدان جنگ خواهد شد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه امروز انقلاب دارای اقتدار، قدرت و اعتبار جهانی است و هر فرد منصفی نیز بر این موضوع اذعان دارد، ادامه داد: امروزه همه افراد اعم از دوست و دشمن در نظریاتشان یک نقطه مشترک دارند ، اینکه پذیرفته اند ایران اسلامی نقطه تعادل منطقه و جهان شده است.

سردار غیاثی گفت: امروز ملت ما استقلال و عزت خودش را مرهون شهدا می داند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن تلاش خود را معطوف به این موضوع کرده که فرهنگ مجاهدت و شهادت در کشور ما به فراموشی سپرده شود، افزود: ما افتخار می کنیم که راه سعادتمان را با وجود دشمنان، از مسیر جهاد و شهادت دانسته و شهادت را یک جریان توقف ناپذیر در فرنگ ملت بزرگ خودمان می دانیم.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه برای پایداری هر انقلاب تثبیت سه رکن اهمیت دارد، افزود: موجودیت، حاکمیت و هویت انقلاب سه رکن مذکور هستند که در دهه اول انقلاب موجودیت خودمان را در تقابل با جنگ سخت تثبیت کردیم، در دهه دوم انقلاب حاکمیت را در برابر تهدیدات نیمه سخت به تثبیت رساندیم و در دهه سوم نیز هویت انقلاب را تثبیت کردیم.

سردار غیاثی گفت: همه توطئه های دشمنان در حوزه های نظامی، سیاسی و فرهنگی با استقامت مردم خنثی و ایران به الگو تبدیل شده که در پی آن بیداری اسلامی شکل گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت شورای عالی بسیج رسانه فارس گفت: این شورا باید فعالیت خود را در قالب جلسات منظم و با دستور کار مشخص ادامه دهد و تنها به جلسات روتین و کلیشه ای اکتفا نکند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس عنوان کرد: انتظار من از رسانه ها دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی است.

در ادامه جلسه اهالی رسانه به ارائه نقطه نظرات خود در حوزه های مختلف پرداختند.

همچنین اژدری مسئول جدید بسیج رسانه فارس نیز با اشاره به اینکه برنامه های پیشین بسیج رسانه همچنان با قوت دنبال خواهد شد، بیان کرد: سعی داریم که جایگاه اولی بسیج رسانه فارس همچنان حفظ شود و با ارائه برنامه های مختلف شرایط برای ارتقای جایگاه نیز مهیا باشد.

در این مراسم از میلاد امیری نژاد مسئول سابق بسیج رسانه فارس نیز تقدیر شد.