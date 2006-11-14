ذخایر یک تریلیون دلاری چین تهدیدکننده "دلار"

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چین با حدود یک تریلیون دلار ذخایر ارزی که تماما به صورت دلار هستند، بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد و اقدام به تبدیل این ذخایر به ارزهای دیگر و یا کالاها موجب کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی چین هفته گذشته اعلام کرده بود که این کشور قصد متنوع ساختن ذخایر ارزی خود را دارد و این خبر موجب کاهش ارزش دلار در برابر یورو به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر شد و ارزش آن را در برابر پوند به پایین‌ترین سطح 18 ماه اخیر رساند.

ژو ژیائوچیان همچنین اعلام کرد که سیاست متنوع سازی ذخایر ارزی چین به صورت تبدیل ذخایر دلاری به دیگر ارزها و همچنین سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور خواهد بود.

ذخایر ارزی چین در سال گذته 29 درصد رشد کرد و میزان اوراق خزانه‌داری آمریکا که در اختیار بانک مرکزی چین قرار دارد تا پایان ماه آگوست به 339 میلیارد دلار رسید.

در ماه‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشورهای روسیه، سوئیس، و امارات متحده عربی از علاقه خود برای متنوع ساختن ذخایر دلاری خود سخن گفته‌اند و به همین منظور آنها بخشی از موجودی‌های دلاری خود را به ین تبدیل کردند.

ارزش دلار در برابر یورو و ین از سال 2001 تاکنون به جز نوسانات جزئی، همواره نزولی بوده است و همین امر از نگرانی‌های سیاستمداران آمریکایی نیز محسوب می‌شود، چرا که کاهش ارزش دلار موجب کاهش بی‌میلی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان به حفظ ذخایر ارزی دلاری می‌شود.