استفاده از روانشناس تربیتی برای حل مشکلات سلامت روان دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر مریم بختیاری در نشست یک روزه عملکرد ۴ ساله حوزه سلامت روان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: مشاوران، رؤسا و مسئولان ادارات مشاوره برای رسیدن به موفقیت در حوزه کاری‌ باید در وهله نخست شناخت خوبی از خود داشته باشند و با نفوذ و تاثیرگذاری خود بر دیگران بتوانند به حل مشکلات دانشجویان بپردازند.

بختیاری در این نشست به ویژگی‌های فردی و اجتماعی مشاوران و روسای ادارات مشاوره دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: الهام بخش بودن برای دیگران ایجاد ارتباط و اعتماد با دانشجویان، هدایت تغییر، تصمیم‌گیری راهبردی، نفوذ، تشویق، خلاقیت ونوآوری برای حل مشکلات دانشجویان در حوزه سلامت روان و داشتن برنامه و چشم‌انداز قوی از خصوصیات یک رئیس موفق اداره دانشجویی است.

وی خطاب به رؤسا و مدیران ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: شما رؤسای ادارات مشاوره دانشگاه‌ها باید قبل از انجام هر کاری ایده داشته باشید و نفوذ و نوآوری در کار را در اولویت قرار دهید تا بتوانید به اهداف مورد نظرتان دست یابید تا به خوبی در بحث مشاوره سلامت روان دانشجویان تسلط داشته باشید.

معاون مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، داشتن مهارتهای ارتباط کلامی را یکی از ارکان لازم برای روسای ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: برای کسب موفقیت در حوزه مشاوره سلامت روان باید خلاقیت و انعطاف پذیری را سرلوحه کار قرار دهیم تا بتوانیم به راحتی یک ساختار سلامت روان یا یک مرکز مشاوره را در دانشگاه مدیریت کنیم.

وی به صلاحیت‌ها در حوزه مشاوره سلامت روان اشاره کرد و گفت: مهارت و دانش فردی، مهارت بین فردی، مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های دگرگون کردن و دانش درباره خط مشی‌ها وبرنامه‌ها از خصوصیات یک فرد صلاحیت دار در حوزه مشاوره سلامت روان است.

بختیاری با اشاره به اینکه ابلاغیه‌های افراد گروه روانشناختی باید همواره به روز باشد، خاطرنشان کرد:حتما این ابلاغیه‌ها باید در سامانه « سیناسا»- سامانه یکپارچه نظام جامع آمار و اطلاعات سلامت ایران- قید شود و در خصوص اشکالات ایجاد شده در سامانه فرآور و سیناسا، باید مسئولان مربوطه در ستاد وزارتخانه را در جریان قرار دهند.

وی خطاب به مسئولان و رؤسای ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: هیچ آمار، ارقام و اطلاعات مربوط به پرونده سلامت روان دانشجویان نباید به هر دلیلی به هیچ یک از ادارات و واحدهای دانشگاهی ارجاع داده شود مگر این که با هماهنگی و دستور کتبی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه باشد چرا که اطلاعات مربوط به پرونده سلامت روان دانشجویان، داده‌های محرمانه است از این رو هیچ گونه نام و نام خانوادگی فرد مراجعه‌کننده به ادارات مشاوره نباید در سیستم اتوماسیون اداری درج شود و همه اطلاعات کاملا محرمانه نزد ادارات مشاوره باقی خواهند ماند.

معاون مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: همچنین در کمیته روانشناختی حتما باید برای حل مشکلات دانشجویان در حوزه مشاوره و سلامت روان، از یک روانشناس تربیتی استفاده شود تا اینکه پرونده تحصیلی و دانشجویی، دانشجوی آسیب‌رسان مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه اگر اداره مشاوره دانشجویی یک دانشگاه تصمیم گرفت جواب کمیته انضباطی را بدهد باید کمیته‌های روانشناختی در وهله نخست، اعلام نظر کنند و بعد نسبت به آن پرونده تصمیم‌گیری شود.

در این نشست، رؤسای ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در یک بحث گروهی، به بررسی مشکلات موجود در ادارات مشاوره دانشجویی پرداختند و راهکارها و پیشنهادات لازم به منظور کیفیت بخشی به مسائل حوزه سلامت روان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارایه شد.