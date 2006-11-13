فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری اسوشیتدپرس خبر اول امروز دوشنبه 22 آبان (13 نوامبر) خود را به فروش 29 میلیون دلاری "بورات" در آمریکای شمالی اختصاص داده و نوشته "پسر ملت پرافتخار قزاقستان به سلطه خود بر بازار فروش آمریکا ادامه داد".

ساشا بارون کوهن در نمایی از کمدی پرفروش "بورات"

مرگ بنی اندروز، نقاش و معلم آمریکایی در 75 سالگی خبر دیگر این خبرگزاری است. اندروز در آثار خود مضامینی چون جنبش های حقوق بشر، هولوکاست و جابجابی اجباری سرخپوستان آمریکا را مورد توجه قرار می داد. گفتگو با کن واتانابی، بازیگر ژاپنی، در مورد همکاری او با کلینت ایستوود در "نامه هایی از ایوو جیما" و همکاری جاستین تیمبرلیک با گروه "دوران دوران" در جدیدترین آلبوم این گروه معروف بریتانیایی، دیگر اخبار این خبرگزاری را تشکیل می دهد.



رویترز خبر پیوستن سام شپرد بازیگر قدیمی را به گروه بازیگران فیلم "شوهر تصادفی" مخابره کرد. فیلم یک کمدی رمانتیک است و گریفین دان آن را کارگردانی می کند. پیش از شپرد حضور اوما تورمن و ایزابلا روسلینی در فیلم قطعی شده بود. این خبرگزاری در مطلبی با عنوان "استودیو با "کازینو رویال" و باند جدید دست به قمار زده است" نوشت این هفته با نمایش "کازینو رویال" مشخص می شود طرفداران مامور 007، دانیل کریگ یا همان جیمز باند جدید را می پذیرند یا نه.



"بورات همچنان در جهان پیشتاز است" تیتر خبری است که رویترز در مورد فروش جهانی این فیلم گزارش کرده و در آن آورده این فیلم برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش شد. رویترز خبری هم از التون جان، خواننده سرشناس بریتانیایی، مخابره کرده که در اظهار نظری عجیب "دین" را عامل نفرت مردم از همجنس بازان معرفی کرده است! خبر دیگر این خبرگزاری بازداشت یک مرد کالیفرنیایی به اتهام ارسال نامه های تهدیدآمیز برای چهره های سرشناس و سیاستمداران آمریکایی است.



خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد آنجلینا جولی با حضور خود در یک قطار بسیار شلوغ در هند جنجال به پا کرد. جولی مدتی است برای بازی در فیلمی بر مبنای قتل دانیل پرل، خبرنگار وال استریت ژورنال، در هند به سر می برد. او در این فیلم نقش ماریان پرل، بیوه خبرنگار مقتول، را بر عهده دارد.



این خبرنگار سال 2002 در کراچی به دست گروهی از شورشیان کشته شد. جولی همراه چهار نفر از محافظان خود سوار این قطار محلی شده بود که یکی از مسافران او را شناخت و با صدای بلند به بقیه مسافران خبر داد! جالب اینکه گروه فیلمبرداری از بیرون این صحنه ها را می گرفتند.



"دوئت غیرمنتظره بونو و کایلی"، عنوان خبر دیگر خبرگزاری فرانسه است. یکشنبه شب، بیش از 10 هزار نفر در مرکز تفریحی سیدنی جمع شده بودند تا شاهد کنسرت کایلی مینوگ بعد از 11 ماه دوری از صحنه باشند که بونو، رهبر و خواننده گروه ایرلندی U2، با حضور روی صحنه همه را غافلگیر کرد. آن دو به اتفاق ترانه معروف "بچه ها" را اجرا کردند.



بی بی سی با تیتر "پروکل هارم در جنگ کپی رایت"، خبر اول خود را به اختلاف اعضاء گروه پروکل هارم که یک گروه راک قدیمی است، اختصاص داده است. اختلاف آنها سر ترانه معروف A Whiter Shade of Pale است که در 1967 اجرا شد.



خبر صدرنشینی دوباره "بورات" در جدول فروش فیلم ها و قرار گرفتن ترانه "رز" با اجرای گروه ایرلندی وست لایف در صدر پرفروشترین ترانه های بریتانیا از دیگر اخبار بی بی سی است. هالیوود ریپورتر هم فروش هفتگی فیلم ها در آمریکا و دیگر نقاط دنیا را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.