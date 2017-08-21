به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بریژیت ماکرون» بانوی اول فرانسه، از امروز دوشنبه دارای پست دولتی شد.

نکته مهم در رابطه با این پست آن است که بریژیت برای این پست حقوقی دریافت نمی کند و در بودجه دولت فرانسه نیز هیچ هزینه ای برای این پست درنظر گرفته نمی شود.

بر اساس پستی که برای بانوی اول فرانسه تعریف شده وی از این پس در نشست ها و ملاقات هایی که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در آنها شرکت می کند حضور خواهد داشت.

این پست در حالی برای همسر رئیس جمهور فرانسه ایجاد شده که اغلب مردم فرانسه با آن مخالف هستند و در همین رابطه طوماری نیز تهیه شده که تا کنون ۳۰۰ هزار نفر آن را امضا کرده اند.

علاوه بر این در اوایل ماه جاری میلادی نیز یک نظرسنجی در خصوص نظر مردم فرانسه درباره ایجاد پست دولتی برای بانوی اول این کشور انجام شد که اغلب مردم فرانسه با ایجاد چنین پستی مخالف بودند.