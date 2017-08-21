به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع وابسته به گروههای مسلح از اوضاع مصیب باری افرادی که از حومه دمشق به ادلب رفته اند خبر دادند.

این منابع به ناخرسندی عمیق و نارضایتی گسترده ساکنان شهرک مضایا در حومه دمشق که پس از توافق با ارتش سوریه ترجیح دادند به ادلب بروند تا در کنار هم پالگی های خود باشند، اشاره و بیان کردند: هیئت تحریر الشام شمار زیادی از جوانان مضایایی که به ادلب رفته اند را بازداشت کرده است.

این منابع به آزار و اذیت افرادی که از حومه دمشق به ادلب رفته اند اشاره و اعلام کردند: هیئت تحریر الشام مراعات حریم خصوصی و منازل این افراد را نمی کند و دست به بازداشت گسترده زده و به منازل این افراد یورش می برد.

منابع وابسته به گروههای مسلح از تشکیل هیئتی از سوی بزرگان افرادی که از مضایا و دیگر مناطق حومه دمشق به ادلب رفته اند برای مذاکره با هیئة تحریر الشام با هدف ممانعت از تکرار این اقدامات خبر دادند.