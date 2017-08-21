ویژه برنامه «راه ولایت »ازشبکه اشراق پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، «راه ولایت » عنوان ویژه برنامه ای است که به مناسبت شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جواد (ع) امشب(یکشنبه شب) از سیمای مرکز زنجان به صورت زنده پخش خواهد شد .

در این ویژه برنامه که با حضور کارشناس مذهبی همراه خواهد بود به فضایل ، خصوصیات ، کرامات و شهادت جانسوز حضرت امام محمد تقی (ع) پرداخت خواهد شد .

از آیتم های مهم این برنامه می توان به مداحی، روضه خوانی ، زیارتنامه امام جواد (ع) و..... اشاره کرد . نویسنده ، تهیه کننده و کارگردان این ویژه برنامه محمد جواد حسین خانی است.

ویژه برنامه راه ولایت امشب ساعت ۲۱.۳۰ به مدت ۵۰ دقیقه از شبکه اشراق پخش خواهد شد.