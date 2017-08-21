آغاز طرح «شهر هوشمند» توسط شهرداری دزفول

محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مصوبه هیئت دولت که استفاده از پارکبان ها را به صورت سنتی ممنوع کرده و عنوان شده که این عملیات باید به صورت مکانیزه انجام شود، به زودی عملیات مکانیزه شدن پارکبان های مستقر در حاشیه خیابان های دزفول انجام خواهد شد.

وی افزود: در مذاکرات به عمل آمده با یک شرکت مقرر شد؛ سامانه یکپارچه پرداخت که توسط این شرکت طراحی و اجرا شده در سطح خیابان های اصلی و پرتردد دزفول اجرا شود.

شهردار دزفول در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: قرار است در تعدادی از خیابان های اصلی شهر که تردد و پارک اتومبیل ها در آنها بیش از نقاط دیگر است نفراتی به کار گرفته شوند که به وسیله دستگاه های مکانیزه اقدام به دریافت هزینه پارک خودروها کنند.

کرمی نژاد تصریح کرد: در این طرح خودروهایی که برای نخستین بار در حاشیه خیابان پارک می کنند برچسب الکترونیک دریافت می کنند و راننده موظف است این برچسب را در سمت راست شیشه اتومبیل نصب کند. این برچسب الکترونیک حاوی مبلغی است که هزینه هر بار پارک به وسیله دستگاه هایی که در دست پارکبان ها است از آن کسر می شود و پس از اتمام این اعتبار راننده خودرو با پرداخت مبلغی می تواند مجدداً آن را شارژ کند.

کرمی نژاد عنوان کرد: به منظور رفاه حال شهروندان خودروهایی که کمتر از نیم ساعت در محل های موردنظر توقف کنند، هزینه پارک آنها رایگان خواهد بود و پس از نیم ساعت اول هزینه یک ساعت از راننده دریافت خواهد شد.

وی گفت: کلیه تمهیدات فنی و قانونی با هماهنگی پلیس راهور، شرکت مذکور و شهرداری در نظر گرفته شده و فاز نخست این طرح در چند خیابان اصلی شامل خیابان شریعتی حد فاصل پل جدید تا فتح المبین، خیابان آفرینش حد فاصل خیابان آیت الله قاضی(ره) تا خیابان آیت الله طالقانی(ره) ، خیابان ساحلی حد فاصل میدان الف دزفول تا زیر پل جدید و خیابان امام خمینی (ره) از میدان حاج مرادی تا خیابان آیت الله قاضی(ره) اجرا خواهد شد.

شهردار دزفول افزود: اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی پارک خودروها در حاشیه خیابان های پرتردد می تواند کمک شایانی به تأمین بودجه جهت ساخت پارکینگ های عمومی در سطح شهر توسط شهرداری کند.