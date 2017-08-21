درخشش دانش آموزان خراسان جنوبی در جشنواره های نماز و خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: دانش آموزان اعزامی به سومین مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به کسب یک مقام دوم و چهار عنوان سوم این جشنواره شدند.

وی با بیان اینکه سومین مرحله جشنواره نوجوان خوارزمی کشور از ۲۵ لغایت ۲۷ مرداد ماه سال جاری در مشهد برگزار شد، بیان کرد: در محور پژوهش زهرا شهیدی و زهرا الهیار زاده، مقام دوم این دوره از جشنواره را کسب کردند.

وی ادامه داد: در محورهای زبان و ادبیات فارسی: مریم سادات مزاری مقدم، دست سازه: کوثر زارعی،مسابقات آزمایشگاهی:زهرا اردونی، فاطمه بنده ئی و زبان خارجه: سبحان صمیمی، محمد رضا ادهمی، حامد نویدی مقام سوم را از آن خود کردند.

وی همچنین از کسب ۱۹ رتبه دانش آموزان استان در مسابقات مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد و گفت: ۷۶ دانش آموز دختر و پسر استان طی چهار مرحله به مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور در رشته های پژوهشی و آوایی راه یافتند.

وی با بیان این که مرحله کشوری سی وپنجمین دوره این مسابقات در رشته های پژوهشی به میزبانی استان اردبیل برگزار شد، تصریح کرد: ۱۲ نفر از دانش آموزان استان در رشته های تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، و انشای نماز موفق به کسب رتبه های برتر این دوره از مسابقات شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، با اشاره به میزبانی خراسان رضوی در رشته های آوایی قرائت و حفظ قرآن کریم، اذان و مداحی، عنوان کرد: در این رشته‌ها نیز ۷ نفر از دانش آموزان قرآنی استان موفق به کسب رتبه شدند.