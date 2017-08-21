۳۳ کلاس درس در استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دربانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان سمنان بابیان اینکه در طرح تحول بنیادین، فضاهای کاربردی مدرسه ها از محیط کلاس درس به نهاد تربیتی تبدیل شده است، افزود: با همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح قیر رایگان ۳۲هزار و ۵۰۰مترمربع از محوطه مدارس و ۸۰هزار و ۵۰۰متر بام مدارس آسفالت و ایزوگام شد.

وی با بیان اینکه در استان سمنان ۷۲۶مدرسه با چهار هزار و ۱۰۵کلاس درس وجود دارد، ابراز داشت: در هفته دولت ۳۳ کلاس درس با فضای شش هزار و ۷۰۰متر مربع با اعتبار هفت میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان سمنان همچنین ابراز داشت: مدرسه ۱۲ کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان گرمسار، مدرسه ۹ کلاسه رضائی نژاد سرخه، مدرسه شش کلاسه روستای نام نیک بخش کالپوش، مدرسه شش کلاسه دکتر منصوری دامغان و نمازخانه مدرسه حاج عبدی دیباج، نماز خانه مدرسه شریعتی و سالن چند منظوره ۲۰متری وحدت سمنان از جمله طرح هایی هستند که طی هفته دولت افتتاح می شود.

دربانی بابیان اینکه تاکنون ۵۹ درصد از تعهدات خیران مدرسه ساز اجرا شده است، ابراز داشت: یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید در توزیع اعتبارات، تاکید در اتمام طرح های نیمه تمام بود که بر همین اساس ۵۴ آموزشگاه شامل ۳۵۹کلاس درس با مساحت ۴۰هزار و ۵۳۰مترمربع و اعتبار چهار میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان استاندارد سازی شده است.

وی افزود: برای تکمیل سه مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه و دو مجتمع آموزش ۱۸ کلاسه در مسکن مهر سمنان ۱۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که امیدواریم با همت مردم و مسئولان شاهد به بهره برداری رسیدن این فضاهای آموزشی باشیم.