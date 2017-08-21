به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رقابتهای هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان و مرحله دوم لیگ جوانان (یادواره شادروان محمدعلی فلاحتی نژاد) با برگزاری رقابتهای همزمان رده سنی جوانان و بزرگسالان در دسته ۱۰۵ کیلوگرم با حضور سهراب مرادی قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو پیگیری شد. بر این اساس سهراب مرادی با مجموع ۴۰۷ کیلوگرم در صدر دسته ۱۰۵ کیلوگرم بزرگسالان جای گرفت.

در رده سنی جوانان ۶ وزنه بردار از تیم های عقاب، ملی حفاری، نیروی زمینی ارتش، نور همدان و کوثر ساری با یکدیگر به رقابت پرداختند. در نهایت محمدرضا ملکی از تیم نیروی زمینی ارتش با مجموع ۳۴۸ کیلوگرم در صدر نشین این وزن قرار گرفت.

در رده سنی بزرگسالان نیز ۸ وزنه بردار از تیم های مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، بیمه رازی، عقاب نیروی هوایی و نور همدان شرکت داشتند.