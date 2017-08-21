وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در منطقه سیستان تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی درشمال استان سیستان و بلوچستان باد شدید همراه با گرد و خاک، در برخی نقاط به ویژه در زهک و هیرمند طوفان گرد و خاک و حرکت شن های روان به تناوب تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: طی دو روز آینده قدری از شدت وزش باد کاسته می شود اما مجددا از روز پنج شنبه شدت وزش باد افزایش می یابد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: طی این مدت با نفوذ گرد و غبار به سایر نقاط استان علاوه بر افزایش غلظت غبار در برخی نقاط باد و گرد و خاک با شدت کمتر رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت به لحاظ دمایی تغییرات ناچیز است، گفت: همچنین طی این مدت در بعد از ظهر ها در جنوب، جنوب شرق و سواحل استان افزایش ابر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: همچنین وزش باد در سواحل گاهی همراه با گرد و خاک است و دریای عمان در نواحی شرقی نسبتا مواج پیش بینی می شود.

ملاشاهی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۵ و دلگان، قصرقند و ایرانشهر با حداکثر دمای ۴۳ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.