تبیین نقش روستائیان و عشایر در جذب گردشگر هدف جشنواره فیلم کلیبر

خبرگزاری مهر – گروه استانها – علی دایلاری؛ شهرستان کلیبر یکی از شهرستانهای منطقه ارسباران (قره داغ) است، این شهرستان نیز در برگزاری جشنوارههای ملی، استانی و منطقهای دستکمی از سایر شهرستانها ندارد و در شهریورماه میزبان جشنواره سراسری فیلم کوتاهِ روستایی و عشایر "کلیبر" است در راستای برگزاری این جشنواره به گفتوگو با عدالت دهقانپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر نشستهایم تا از جزئیات این جشنواره اطلاع یابیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
*از جزئیات برگزاری فراخوان جشنواره سراسری فیلم کوتاهِ روستایی و عشایر "کلیبر" برایمان بگوئید:
جشنواره فیلم کوتاه روستایی و عشایری کلیبر در دومین سال اجرای خود از مورخه ۲۱ لغایت ۲۴ یعنی دهه سوم شهریورماه بهصورت سراسری برگزار میشود برای اجرای این جشنواره فراخوان آن با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهیه و نسبت به اطلاعرسانی آن در فضای مجازی، انجمنهای سینمایی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی اقدام شده است.
*از اهداف اصلی این جشنواره و تاریخ برگزاری آن بفرمائید:
از مهمترین اهداف این جشنواره با توجه به گردشگری بودن شهرستان تبیین نقش و جایگاه روستائیان و عشایر منطقه در جذب گردشگر است ضمن اینکه به منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال توجه کامل شده است. تاریخ برگزاری جشنواره به حول و قوه الهی و در صورت عدم مشکل فنی مربوط به حوزه فیلم و داوری فیلمهای رسیده دهه سوم شهریور سال جاری خواهد بود.
*با توجه به ظرفیت بالای گردشگری و اینکه امسال گردشگری تبریز ۲۰۱۸ نیز پیش رو است چه تدابیری دراینباره انجام دادهاید و این جشنواره تا چه اندازه میتواند باعث شناساندن پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری در راستای تبریز ۲۰۱۸ در این منطقه شود:
در این خصوص قرار است شورای سیاستگذاری جشنواره که طی هفته آینده با اعضای شورا در تبریز برگزار خواهد شد تصمیمگیری شود ضمن اینکه فرمانداری شهرستان در این مورد کارهایی انجام داده است که امید است با همت همهی عوامل دخیل در تبریز ۲۰۱۸ بتوانیم از این فرصت پیشآمده برای اعتلای استان بیشترین بهرهبرداری را بکنیم.
*آیا سطح این شهرستان بهعنوان قطب گردشگری آذربایجان شرقی ظرفیتهای لازم برای برگزاری جشنوارههای سراسری و بینالمللی را دارد و میتوان در این مورد سرمایهگذاری بیشتر کرد:
به نظر شخص بنده بله، شهرستان ظرفیت برگزاری این جشنواره را به هر دو صورت سراسری و بینالمللی دارد با توجه به همتی که شهرستان دارد و وجود هتلهای درجهیک آنزا و پارادایس و مدیریت این هتلها که بهنوعی نسبت به شهر خود تعصبدارند و نگرش فرهنگی آنها و وجود مهمانسراهایی که در شهرستان وجود دارد و همکاریهای که این عزیزان در جریان برگزاری اولی دوره جشنواره داشتهاند میشود این جشنواره را ارتقا داد. تنها مشکلی این شهرستان نبود امکانات زیرساختی از جمله مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان میباشد که در این مورد نیز بنا داریم با تمام توان نسبت به عملیاتی نمودن پروژه اقدام کنیم و به جد از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تقاضا داریم در این خصوص ما را یاری کنند.
*تاکنون در این شهرستان چه تعداد جشنوارههای هنری، ورزشی، فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی برگزار شده و راهکارهای خود را در بهتر برگزاری اینگونه جشنوارهها بفرمائید:
در این شهرستان جشنواره فرهنگی ورزشی اسبسواری عشایر هارنا بیست و چهارمین دوره خود را پشت سر گذاشت جشنوارهای با محتوای فرهنگی و ورزشی و با آن حجم و تا جایی که مستحضرید عکاسان و خبرنگاران مسائل خبری و ثبت صحنههای زیبای آن را ثبت کردند و حضوری فعال داشتند مضاف بر این اولین دوره جشنواره بهصورت منطقهای و با حضور ۵ استان و آنهم در سه قالب فیلم و فیلمنامه و عکس برگزار شد ضمن اینکه نباید غافل شد که شهرستان طی سالهای گذشته جشنوارههای متعدد انار و زغالاخته و جشنوارههای مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری را برگزار کرده است.
*در پایان گزارشی از عملکرد فرمانداری درباره چگونگی همکاری ادارات و نهادهای شهرستان کلیبر در برگزاری هرچه بهتر جشنوارهها در سطوح مختلف منطقهای، ملی و بینالمللی توضیحاتی ارائه داده و سخن پایانی خود را بفرمائید:
کلاً در برگزاری جشنوارهها در شهرستان کلیبر ادارات بهصورت جهادی و تعصب گونه وارد عمل میشوند با نیمنگاهی که به داشتههای فیزیکی می نگیریم میبینیم عملاً زیرساختی در این خصوص در شهرستان موجود نیست اما موقع کار تمام مجموعه شهرستان با محوریت فرمانداری از هیچ کوششی جهت برگزاری برنامههای فرا شهرستانی مضایقه نمیکنند. که نمونه این همکاری را به عینه در اولین دوره جشنواره فیلم کوتاه و قبل از آن در ۲۴ دوره جشنواره فرهنگی ورزشی اسبسواری عشایر دیدهاید.
نظر شما