به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر دوشنبه در کمیته برنامه ریزی هفته ازدواج با اشاره به اینکه امروز در این جلسه دستگاه هایی که در ازدواج آسان و پایدار و فرهنگ سازی آن نقش دارند حضور پیدا کردند، اظهار داشت: برنامه های تدارک دیده شده در هفته ازدواج از یکم تا هفتم شهریور ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ای از خیرین حوزه ازدواج آسان و کسانیکه از مال خود برای کمک به زوج ها هزینه کرده اند تجلیل می شود، تصریح کرد: برگزاری جشن ازدواج ۵۰۰ زوج جوان همزمان با هفته ازدواج از دیگر برنامه های تدارک دیده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به اینکه این جشن در همه شهرستان ها برگزار می شود، گفت: جشن ازدواج ۱۰۰ زوج در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.

عزیزپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان ادامه داد: سال گذشته ۳۳۳ میلیارد تسهیلات ازدواج به زوج های جوان در استان پرداخت شد که شامل ۲۳ تا ۲۴ هزار نفر می شود.