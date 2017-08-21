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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

هم‌زمان با هفته ازدواج

جشن ازدواج ۵۰۰ زوج لرستانی برگزار می‌شود

جشن ازدواج ۵۰۰ زوج لرستانی برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان از برگزاری جشن ازدواج ۵۰۰ زوج در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر دوشنبه در کمیته برنامه ریزی هفته ازدواج با اشاره به اینکه امروز در این جلسه دستگاه هایی که در ازدواج آسان و پایدار و فرهنگ سازی آن نقش دارند حضور پیدا کردند، اظهار داشت: برنامه های تدارک دیده شده در هفته ازدواج از یکم تا هفتم شهریور ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ای از خیرین حوزه ازدواج آسان و کسانیکه از مال خود برای کمک به زوج ها هزینه کرده اند تجلیل می شود، تصریح کرد: برگزاری جشن ازدواج ۵۰۰ زوج جوان همزمان با هفته ازدواج از دیگر برنامه های تدارک دیده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به اینکه این جشن در همه شهرستان ها برگزار می شود، گفت: جشن ازدواج ۱۰۰ زوج در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.

عزیزپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان ادامه داد: سال گذشته ۳۳۳ میلیارد تسهیلات ازدواج به زوج های جوان در استان پرداخت شد که شامل ۲۳ تا ۲۴ هزار نفر می شود.

کد مطلب 4065635

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