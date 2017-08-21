دشت سرخون به یکی از دشت های دارای وضعیت اضطراری تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک بهرام پور بعدازظهر دوشنبه در نشست با کشاورزان روستای سرخون که به منظور اجرای طرح اطلاع رسانی ، آگاهی بخشی و فرهنگسازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در مسجد امام حسین(ع) این روستا برگزار شد؛ ضمن تشریح وضعیت منابع آب زیر زمینی این دشت افزود: وضعیت آب زیر زمینی در دشت سرخون بسیار بحرانی و اضطراری است و این وضعیت دشت سرخون را به یکی از دشت های ممنوعه در سطح کشور تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: اضافه برداشت هایی که در دشت سرخون صورت گرفته باعث افت شدید سطح منابع آب زیر زمینی در دشت شده است و تداوم این وضعیت بسیار خطر ساز است.

بهرام پور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش های مجموعه ی آب منطقه ای و همکاری کشاورزان مشکلی در بحث حفر چاه های غیر مجاز نداریم و این مسئله کنترل شده است.

رئیس حفاظت منابع آب بندرعباس اظهار داشت : یکی از عمده مشکلاتی که ما در دشت سرخون با آن روبرو هستیم استفاده از آب شیرین کن ها و عدم دفع و تخلیه ی غیر اصولی پساب به وجود آمده از این دستگاه ها است که باعث آسیب رسانی به محیط زیست و سفره های آب زیر زمینی می شود.