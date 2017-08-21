اتحاد و همدلی رمز موفقیت شورای چهارم شیراز بود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضاییان عصر دوشنبه در آخرین جلسه علنی شورای چهارم، گفت: وقتی همه با هم باشیم مشخص نیست بتوانیم خوب عمل کنیم چه برسد به وقتی که اختلاف باشد.

وی تصریح کرد: در شورای چهارم همدلی و اتحاد بود و استانداری نیز رسالت داشت که به این فضای آرامش کمک کند.

معاون عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: همین اتحاد و همدلی بود که باعث شد نگاه مردم به این شورا و شهرداری مثبت باشد.

رضاییان ادامه داد: شورای پنجم نیز باید ادامه دهنده این همدلی و اتحاد باشد و آنها نیز بتوانند از تجربه شورای چهارم استفاده کنند.

وی یادآور شد: عملکرد مثبت شهردار از دید مردم نیز به دلیل همین همدلی و مصوبات خوب بوده و اگر روزی مثال شهرهای دیگر را می زدند امروز شیراز به عنوان یک الگو مطرح است.

معاون امور عمرانی و هماهنگی استانداری فارس، گفت: قطعه آخر خط یک با سرمایه گذاری مناسب فردا افتتاح می شود که نشان از همراهی دولت و شورای چهارم بود.