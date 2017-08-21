۶۰ سارق سابقه دار در عملیات پلیس استان مرکزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: طی دو روز گذشته در تداوم طرح های امنیت بخش پلیس، ۶۰سارق سابقه دار و خرده فروش مواد مخدر دستگیر شده و در بازجویی ها به ۵۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به معرفی متهمان دستگیر شده به دستگاه قضائی پس از تشکیل پرونده خاطرنشان کرد: در این عملیات ها ۳۲ فقره سرقت از منزل، مغازه و دیگر اماکن خصوصی، سه دستگاه دوچرخه، یک دستگاه موتورسیکلت و سه دستگاه خودرو، ۱۲ فقره لوازم و محتویات داخل خودرو و ... کشف شد.

اعتراف سارق سابقه دار به ۱۴ فقره سرقت در خمین

فرمانده انتظامی خمین از دستگیری سارق سابقه دار قطعات خودرو و منازل نیمه کاره خمین با ۱۴ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

عزیز عزیزی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو و منازل نیمه کاره طی یک ماه گذشته در شهرستان خمین موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با آغاز تحقیقات پلیس، فردی که دارای سوابق متعدد سرقت بود، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد که به ۱۴ فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو و منازل نیمه کاره در خمین اعتراف کرد.