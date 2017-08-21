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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه خبر داد:

کشف بیش از ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سربیشه

کشف بیش از ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سربیشه

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف سه هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ علیرضا فولادی در تشریح این خبر گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان،هنگام  کنترل محورهای عبوری،به دو دستگاه خودرو پیکان وانت و تویوتا مشکوک شدند و خودروها را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی افزود:مأموران در بازرسی ازخودروها ، سه هزار و ۳۰۰ لیتر مواد سوختی قاچاق از نوع نفت سفید کشف کردند.

سرهنگ فولادی تصریح کرد:در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از تعامل خوب مردم با پلیس قدردانی کرد و گفت:هر جا اعتماد و مشارکت مردم با پلیس باشد نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 4065646

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