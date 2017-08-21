آزادسازی ۵ روستا در جنوب غرب تلعفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع وابسته به حشد الشعبی عراق اعلام کردند: داعشی ها برای از بین بردن دید خلبانان عراقی و ممانعت از هدف قرار گرفتن مواضع خود اقدام به آتش زدن چاههای نفت تلعفر کرده اند.

این منابع بیان کردند: ارتش و نیروهای مردمی عراق چندین روستای جدید را در اطراف تلعفر آزاد کردند.

همزمان پیشروی نیروهای عراقی به سوی مرکز تلعفر ادامه دارد.

عبدالامیر یارالله فرمانده عملیات تلعفر می آییم اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم روستاهای تل رحال، جباره، حسین ادریس، الملا و المجید در جنوب غرب تلعفر را آزاد کردند و پرچم عراق را بر بالای آن به اهتزاز درآوردند.