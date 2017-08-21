تلاش مقتدی صدر برای معرفی یک کمونیست برای نخست وزیری

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه القدس العربی به نقل از یک منبع آگاه در جریان صدر نوشت: مقتدی صدر رهبر جریان صدر قصد دارد یکی از شخصیتهای کمونیست را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری نامزد کند.

این منبع آگاه افزود: مذاکرات در این خصوص در مقر هیات سیاسی جریان صدر در منطقه الجادریه برگزار خواهد شد.حزب کمونیست عراق و تجمع مدنی مهم ترین هم پیمانان استراتژیک جریان صدر در مرحله آتی به شمار می آیند.صدر تلاش دارد تا در صورتیکه بتواند کرسی های لازم برای تعیین نخست وزیر را به دست آورد یک شخصیت کمونیست را برای این پست معرفی کند.

تمام گمانه زنی ها درون جریان صدر به نامزدی رائد فهمی دبیر کنونی حزب کمونیست عراق برای این پست اشاره دارد چرا که صدر اسامه الموسوی خطیب نماز جمعه شهر صدر واقع در مرکز بغداد را بعد از سخن گفتن علیه لائیک ها و کمونیستها در جریان خطبه نماز جمعه گذشته از خود راند و کنار گذاشت.