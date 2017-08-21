۴۵ پروژه آموزشی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، عباس لامعی با بیان این که شهیدان رجایی و باهنر نماد مدیریت پاک و خدمت بی منت هستند، اظهار کرد: در هفته دولت سال جاری ۲۲پروژه آموزشی با ۷۰کلاس درس و ۱۰ هزار و ۳۵۰ متر مربع زیربنا و ۹۷ میلیارد و ۱۰۲میلیون ریال آماده افتتاح است.

وی اضافه کرد: این طرح ها شامل ۳ خوابگاه یک سالن چند منظوره ، یک نماز خانه و ۱۷ مدرسه جمعاً با زیربنای ۸۵۶۶ متر مربع است که دانش آموزان دخترو پسر شهرستان ها و مناطق استان از مزایای آن همزمان با هفته دولت بهره مند می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، از استاندارد سازی تاسیسا ت گرمایشی و سرمایشی ۱۲ مدرسه با ۶۵ کلاس درس در هفته دولت خبر داد و افزود: با بهره بردای از این طرح ها ۵ هزار و ۳۶۳ متر مربع به فضاهای آموزشی استاندارد شده به سیستم گرمایشی و سرمایشی اضافه می شود.

لامعی با اشاره به هزینه کرد بالغ بر ۶ هزار و ۷۳ میلیون ریال برای اجرای استاندارد سازی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ابراز کرد: مهر ماه امسال نیز ۱۱ پروژه با ۵۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از آنها ۳۴ کلاس درس با ۵ هزار و ۲۶۷ متر مربع به فضاهای آموزشی استان اضافه می شود.

وی بهره برداری از ۸ مدرسه، یک سالن چند منظوره، یک سالن کارگاهی و یک سالن ورزشی را مهم ترین پروژه قابل افتتاح در مهر ماه سال جاری دانست.