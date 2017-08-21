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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۲

اقامه عزای جوادالائمه(ع) در حسینیه فدک‌الزهرا(س)

اقامه عزای جوادالائمه(ع) در حسینیه فدک‌الزهرا(س)

مراسم عزای شهادت امام محمد تقی(ع)، با سخنرانی حجت‌الاسلام آقاتهرانی در حسینیه فدک‌الزهرا(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزای شهادت امام محمد تقی(علیه السلام) به همت دفتر آیت‌الله علوی گرگانی در حسینیه فدک‌الزهرا(س) برگزار می‌شود.

این مراسم که از ساعت ۷ الی ۸:۳۰ صبح روز سه‌شنبه، ۳۱ مرداد مصادف با ۲۹ ذی‌قعده برگزار خواهد شد حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی سخنرانی داشته و احمد چینی و محمودرضا امیرحسینی به ذکر مصیبت عزای جوادالائمه(ع) خواهند پرداخت.

علاقه مندان جهت شرکت در این مراسم می‌توانند به نشانی خیابان شهید مصطفی خمینی، بین چهارراه سرچشمه و چهارراه سیروس، جنب سرای ابریشم، پلاک ۲۸۷ مراجعه کنند.

کد مطلب 4065665

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