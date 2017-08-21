به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزای شهادت امام محمد تقی(علیه السلام) به همت دفتر آیت‌الله علوی گرگانی در حسینیه فدک‌الزهرا(س) برگزار می‌شود.

این مراسم که از ساعت ۷ الی ۸:۳۰ صبح روز سه‌شنبه، ۳۱ مرداد مصادف با ۲۹ ذی‌قعده برگزار خواهد شد حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی سخنرانی داشته و احمد چینی و محمودرضا امیرحسینی به ذکر مصیبت عزای جوادالائمه(ع) خواهند پرداخت.

علاقه مندان جهت شرکت در این مراسم می‌توانند به نشانی خیابان شهید مصطفی خمینی، بین چهارراه سرچشمه و چهارراه سیروس، جنب سرای ابریشم، پلاک ۲۸۷ مراجعه کنند.