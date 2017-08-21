همه اموررابه برجام موکول نکنیم/دولت به وعده های انتخاباتی عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمدتقی (ع) تصریح کرد: امام جواد (ع) همچون سایر ائمه دارای مکارم و علو روح و درجاتی عالی بودند و با اینکه در سن کوچکی به مقام امامت رسیدند، حکمت و علوم امامت از وجود ایشان می جوشید به نحوی که همگان حتی کسانی که قائل به امامت ائمه نبودند به علوّ درجات ایشان اعتراف می کردند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) که در کتاب کافی و ارشاد شیخ مفید نقل شده و مربوط به زمان پیش از ولادت امام جواد (ع) است، اظهار کرد: امام رضا می فرمایند «وَاللّهِ لا تَمْضی الایّامُ وَاللَّیالی حَتّی یَرْزُقَنِیَ اللّه ُ وَلَدا ذَکَرا یَفْرُقُ بِهِ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْباطِلِ» یعنی به خدا قسم این روزها و شبها نمی گذرند مگر آنکه خداوند فرزند ذکوری را روزی من خواهد کرد که میزان تمییز حق و باطل است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: روایت دیگری در کتاب کَشّی نظیر همین روایت وجود دارد که در آن می فرماید « واللّه ِ لاَتَمضی الایّامُ وَاللَّیالی، حَتّی یُولَدُ ذَکر مِنْ صُلْبی یَقُومُ مِثْلَ مَقامی یُحْیی الْحَقَّ وَ یُمْحق الْباطِلَ » یعنی ایام نمی گذرد مگر فرزند ذکوری از صلب من به جایم بنشیند و حق را احیا کند و باطل را از بین ببرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این روایات دلالت بر جلالت قدر امام جواد (ع) دارد، به برخی شبهات پیرامون به امامت رسیدن آن حضرت در کودکی اشاره کرد و افزود: در این زمینه سوالاتی حتی از خود آن حضرت می شد که ایشان جوابهای متعدد قرآنی و روایی می دادند. از جمله پاسخهای ایشان استناد به آیه ای از قرآن کریم است. امام جواد (ع) می فرمایند « قَالَ وَ مَا یُنْکِرُونَ عَلَیَّ مِنْ ذَلِکَ؛ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ (ص) «قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی‏ بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی» فَمَا اتَّبَعَهُ غَیْرُ عَلِیٍّ (ع) وَ کَانَ ابْنَ تِسْعِ سِنِینَ وَ أَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِین‏ » یعنی در آیه قرآن آمده است که حق تعالی فرمود «بگو ای پیامبر، این راه من است که به سوی خدا براساس بصیرت دعوت می کنم؛ من و هرکس که از من تبعیت کرد». به خدا قسم که کسی جز امیرالمومنین از پیامبر تبعیت نکرد که ایشان در آن زمان نه سالشان بود و من هم اکنون نه ساله ام.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایتی دیگر پیرامون پرسش از امام جواد (ع) در باب توحید خاطرنشان کرد: در روایت است که «سالت اباجعفر علیه السلام عن التوحید، فقلت: اتوهمه شیئا؟ فقال: نعم، غیر معقول و لا محدود، فما وقع وهمک علیه من شی ء فهو خلافه، و لا یشبهه شی ء و لا تدرکه الاوهام، کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل، و خلاف ما یتصور فی الاوهام، انما یتوهم شی ء غیر معقول و لا محدود» یعنی حضرت به کسی که سوال کرده بود آیا تفکر درباره خداوند، توهم من است؟ فرمودند بلی زیرا حق نه در عقل می گنجد و نه در حد. هرچه وهم تو بر آن مستقر شود، خدا غیر از اوست. هیچ چیزی شبیه او نیست و هیچ وهمی نمی تواند او را درک کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در روایتی دیگر آمده است «سُئِلَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ اَلثَّانِی (ع)‏ یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِلَّهِ إِنَّهُ شَیْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ‏ یُخْرِجُهُ‏ مِنَ اَلْحَدَّیْنِ‏ حَدِّ اَلتَّعْطِیلِ‏ وَ حَدِّ اَلتَّشْبِیهِ‏» یعنی آیا اجازه داریم که بگوییم که خداوند شیئ است؟ امام جواد (ع) پاسخ می دهند بلی اما به شرط آنکه خداوند را از دو حد خارج کنی: حد تعطیل و حد تشبیه. این در حالی است که در برخی کلمات اهل سنت، بحث جسمانیت خداوند مطرح شده است باید دید فرق کلام از کجاست تا به کجا؟!

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ائمه اطهار (ع) تفسیرهای صحیح قرآنی را بر سر سفره گسترده اهل معنا قرار داده اند ابراز امیدواری کرد که حق تعالی توفیق استفاده از معارف اهل بیت (ع) را به همه پیروان و دوستداران آن بزرگواران عطا کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن ماه ذی الحجه الحرام، حلول این ماه بزرگ را تبریک گفت و اظهار کرد: این ماه از جهت مقام عبودیت، زمان خاص آن و مناسک حج دارای عظمت بالایی است. در جلالت قدر این ماه همین بس که «ایام معدودات» که در قرآن ذکر شده است در دهه اول آن قرار دارد و خداوند برای این ایام دعوت به ذکر خود کرده است. از سوی دیگر اعیاد سعیده و همچنین ایامی نظیر عرفه که کمتر از عید نیست در این ماه قرار دارند که بر منزلت آن افزوده اند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) در باب فضیلت این ایام که در کتاب المراقبات مرحوم میرزاجوادآقا ملکی تبریزی آمده است، تصریح کرد: در این روایت می خوانیم که « ما من أیامٍ أزکی عندالله سبحانه و تعالی و لاأعظم أجراً من خیر فی عشر الأضحی قیل و لا الجهاد فی سبیل الله؟ قال ولا الجهاد فی سبیل الله الا من خرج بنفسه و ماله ثم لم یرجع ذلک بشیٍ » یعنی نزد خدا هیچ ایامی اجری بیشتر از دهه ماه ذی الحجه ندارد. پرسیدند حتی جهاد؟ فرمودند حتی جهاد مگر جهاد کسی که خود و مال خود را در راه خدا داده و از جهاد بازنگشته است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به روایتی دیگر که می فرماید «ما من ایام العمل صالح فیها احب الی الله عزوجل من ایام العشر» یعنی هیچ ایامی نیست که عمل در آن نزد خدا محبوب تر از ایام دهه ذی الحجه باشد، گفت: بنابراین در می یابیم که دهه اول ذی الحجه برای آنکه انسان را به کمال برساند از همه ایام مستعدتر است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برکات و آثار این ایام به تعالی فهم و درک انسان کمک می کند، یاد حق تعالی در چنین ایامی را بهترین عبادت دانست و با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: در این روایت آمده است که حضرت موسی (ع) در ایام «مواعده» که همان لقاء پروردگار است چنان اشتیاقی داشت که چهل شبانه روز در میقات، نه خورد و نه آشامید و نه خوابید به سبب آنکه شوق ملاقات خدا داشت. از این روایات معلوم می شود که در عمق عالم مراتبی هست و در پس پرده گرفتاریها و حسرتها، راهی برای روشنی چشم که همان لقاءالله است، وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نباید گرفتار کثرت ها و مشغله های پیرامونمان شویم، این کثرت ها را موجب حسرت عظیم و غفلت از مقامات معنوی دانست و گفت: این ایام دارای ویژگی های بزرگی است و نمازها و اذکار مخصوصی دارد که خوب است هرکس به حد وسع خود و مجال فراغت، از آن استفاده کند.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای بهره مندی از انوار الهی، افزود: گاهی کارها و مشغله های فراوان، موجب غفلت از عبادت می شود که لازم است برای جلوگیری از این کار، برنامه ریزی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام حج تصریح کرد: مناسک حج، عبادتی است که شاید هیچ عبادتی در اسلام این چنین دارای ابعاد گسترده معنوی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نباشد. همه اعمال حج از جمله طواف، سعی ، مراسم عرفه، منا، مشعر، رمی جمرات و... اشارات مهمی دارد. اما از مهمترین ابعاد حج، اجتماع عظیم سیاسی در این مراسم است که می تواند به عنوان ظرفیتی عظیم برای همفکری مسلمانان جهت حل مشکلات خود به کار گرفته شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حج، بزرگترین ظرفیت انسانی و اسلامی برای حل مشکلات مسلمانان بلکه مشکلات جهان است، خاطرنشان کرد: متأسفانه سالیان طولانی است که از این ظرفیت استفاده ای نمی شود زیرا حکامی در آنجا حضور دارند که مانع از تحقق این هدف هستند. این حسرت بزرگی است که در این زمینه فاقد برنامه هستیم زیرا حرمین شریفین در اختیار کسانی است که نه باوری نسبت به استفاده از این ظرفیت عظیم دارند و نه از استقلال برخوردارند.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان توفیق بهره مندی از ظرفیت های عظیم حج را پیدا کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع برخی ترورها در اروپا و روسیه طی ایام اخیر، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ترور را در همه اشکال آن محکوم می کند و این در حالی است که اروپا و آمریکا در قول و عمل خود، ترور را به ترور خوب و بد تقسیم می کنند.

دنیای غرب عزمی برای از بین بردن تروریسم ندارد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دنیای غرب هیچ عزمی برای از بین بردن تروریسم ندارد و از این پدیده شوم به عنوان ابزاری برای برخورد با سایر کشورها استفاده می کند، افزود: یکی از تئوریسین های آمریکایی در روزهای گذشته به صراحت گفته است که ما نباید داعش را از بین ببریم زیرا بهترین ابزار برای تحقق اهداف ما هستند. وقتی چنین اعتقادی وجود دارد باید همین وضعی که شاهد آن هستیم در دنیا حاکم باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات ترامپ مبنی بر ربط دادن ترورها به اسلام اظهار کرد: یک رئیس جمهور غیرمنطقی و نامعقول مثل ترامپ که روش نژادپرستانه او حتی در کشور خودش موجب دودستگی شده است، اسلام هراسی را ترویج می کند و ترور را به پای اسلام می نویسد. این امر غیرمنطقی بودن و بلکه حماقت او را نشان می دهد. دینی که منادی آزادی حقوق انسانهاست و به صراحت و مکرر در قرآن با کشتن نفوس بی گناه مخالفت کرده است، امروز از سوی چنین فردی متهم به حمایت از تروریسم می شود. همین رویکرد است که باعث می شود تروریسم ریشه کن نشود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شعار و عمل با تروریسم مبارزه کرده و در صف اول مقابله با آن قرار دارد گفت: ایران در طول سالهای گذشته قربانی تروریسم بوده و امروز نیز در صف اول مبارزه با آن در سوریه، لبنان، عراق و هرجایی که به سوی ایران دست یاری دراز کرده باشند، حضور خواهد داشت.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شروع کار دولت دوازدهم بر لزوم عمل دولت به وعده های انتخاباتی خود بویژه در بخش اقتصاد و معیشت مردم به عنوان نیاز حقیقی امروز، تأکید کرد و افزود: خوشبختانه رئیس جمهور محترم نیز بر لزوم توجه به تولید و اشتغال تأکید کرده اند و امروز بین همه قوا اجماع بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد. قوه قضاییه نیز همواره اعلام کرده است که از هیچ کمکی در این زمینه بویژه در جهت تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری دریغ نخواهد کرد.

نباید همه امور را به برجام موکول کنیم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله با قاچاق کالا و ارز نیز از جمله اقداماتی است که در قوه قضاییه نسبت به آن اهتمام وجود دارد اما برخورد با آن را یک بحث فراقوه ای دانست و افزود: باید همه مولفه های لازم در حوزه اقتصاد به کار گرفته شود تا عوامل تولید به حرکت درآیند. دولت محترم عمده مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد و باید در این زمینه تدبیرهای لازم را بیندیشد. نباید همه امور را به برجام و روابط خارجی موکول کنیم بلکه باید با اتکا به ظرفیت های داخلی تلاش کنیم تا چرخ های تولید و اقتصاد بچرخد و جوان ها وارد بازار کسب و کار شوند.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین از خدمات حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر سابق دادگستری تشکر کرد و گفت: ایشان یک نیروی خدوم، پرتلاش و پرتحرک هستند که ما از حضورشان در وزارت دادگستری بهره مند بودیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای سیدعلیرضا آوایی وزیر جدید دادگستری که در این جلسه حضور داشت، ابراز امیدواری کرد در دوره فعالیت ایشان نزدیکی قوا به یکدیگر بیشتر شود و مشکلات بودجه ای دستگاه قضایی مرتفع گردد.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات نیز در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.