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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۳۰

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان:

همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد در بندرعباس برگزار می شود

همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد در بندرعباس برگزار می شود

بندرعباس - مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان از برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد در بندرعباس خبر داد و گفت: در این همایش از فعالان مسجدی استان تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، حجت الاسلام احمد پهلوانی در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: به مناسبت فرا رسیدن سالروز جهانی مسجد، همایش تجلیل از فعالان مساجد هرمزگان ۳۱ مرداد ماه جاری در سالن رودکی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بندرعباس برگزار می شود.

 وی افزود: در این همایش، معاون استاندار هرمزگان، مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در رابطه با جایگاه مسجد در جامعه اسلامی و نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب جوانان به خانه های امن الهی و خنثی سازی توطئه های دشمن در ترویج آسیب های اجتماعی سخنرانی خواهند کرد.

حجت الاسلام پهلوانی اظهار کرد: در این همایش از ۳۰ نفر از فعالان مسجدی استان هرمزگان متشکل از ائمه جماعات، هیات امنا مساجد، مدیران کانون های فرهنگی هنری و رابطین واحد خواهران تجلیل به عمل می آید.

 وی خاطرنشان کرد: همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان و با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه استان برگزار می گردد.

 گفتنی است: ۳۱ مرداد مسجدالاقصی قبله اول مسلمین جهان توسط صهیونیست ها به آتش کشیده شد و در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران به این اجلاس پیشنهاد کرد تا سالگرد آتش زدن مسجدالاقصی به عنوان روز جهانی مساجد تعیین شود که مورد پذیرش قرار گرفت.

کد مطلب 4065702

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