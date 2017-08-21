به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کردند که یگان موشکی و توپخانه ای نیروهای مردمی عراق مواضع داعشی ها در منطقه الحسن در تلعفر را زیر آتش گرفتند.

این منابع بیان کردند: بر اثر این حملات تعدادی از تروریستها کشته شدند که در میان آنها ابو یوسف الروسی، ابویونس آذری از سرکرده های داعش به چشم می خورند. در این حملات همچنین مرکز ارتباطات داعش منهدم و سعود قبلان از سرکرده های داعش کشته شد. مرکز موسوم به دیوان الجند داعش نیز منهدم شد.

از سوی دیگر کریم الخاقانی از فرماندهان حشد شعبی عراق گفت: نیروهای عراقی شامل حشد شعبی، پلیس، ارتش، مبارزه باتروریسم با حمایت هوایی به عملیات در دومین روز عملیات آزادسازی تلعفر ادامه می دهند و به ۲ کیلومتری مرکز تلعفر رسیده اند.

وی به انسجام میان نیروهای شرکت کننده در عملیات اشاره کرد.