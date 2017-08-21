به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ؛ اکبر رضایی افزود: این گروه آخرین زایرانی هستند که در مدینه قبل به این شهر سفر می کنند و پس از اقامت شش روزه ؛ در تاریخ چهارم ماه ذی الحجه با محرم شدن در مسجد شجره ؛‌عازم مکه مکرمه خواهند شد.

رضایی گفت: از آغاز عملیات حج در هشتم مرداد ماه تا پایان امشب مجموعا ۴۵ هزار و ۹۲۲ نفر زایر و عوامل در قالب کاروان های مدینه قبل وارد این شهر شده اند.

رییس ستاد عملیات مدینه اضافه کرد: از این تعداد ۴۳ هزار و ۲۴۱ نفر زایران و مابقی عوامل ستادی و اجرایی هستند .

به گفته وی ؛ اولین گروه از زایران کشورمان ( مدینه بعد )‌ پس از انجام مناسک حج در تاریخ ۱۴ ذی الحجه وارد مدینه منوره خواهند شد.

رضایی گفت: دوره اقامتی زایران مدینه بعد نیز همان شش روز پیش بینی شده است و ان شاالله عملیات بازگشت زایران کشورمان از فرودگاه مدینه به ایستگاههای پروازی در کشور ؛ پنجم محرم پایان خواهد یافت.

وی درخصوص کیفیت بالاتر هتل های مکه مکرمه نسبت به مدینه ؛ گفت :‌ زایرانی که از مکه به مدینه می آیند شاهد افت نسبی کیفیت برخی هتل ها هستند که دست اندرکاران حج همه تلاش خود را برای ارایه خدمات مناسب در حوزه های اسکان ؛ تغذیه و حمل و نقل در مدت اقامت در مدینه بکار خواهند بست .

یادآور می شود ؛ دلیل کیفیت بالاتر هتل های مکه مکرمه نسبت به مدینه اجرای طرح های توسعه ای و ساخت و ساز در مکه مکرمه است.

رییس ستاد مدینه منوره در پایان اضافه کرد : بحمدالله عملیات حج به خوبی و روان در حال انجام است و مشکلی جدی در این خصوص وجود ندارد.