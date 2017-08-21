به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای مدافع حرم که در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: طی شش سال اخیر درگیری‌های زیادی در منطقه و خاورمیانه به وجود آمده است درحالی‌که ایران در امنیت به سر می‌برد، حال این سؤال را باید پاسخ گفت؛ که امنیت حال حاضر چگونه تأمین می‌شود.

کولیوند بابیان اینکه عراق خیلی زود به اِشغال داعش درآمد، گفت: گروه تکفیری داعش زیر پرچم پیامبر(ص) که اسلام سلفی است مسلمانان را ذبح می‌کنند.

وی با انتقاد از جریان اسلام هراسی که از سوی غرب به راه افتاده است، گفت: اسلام واقعی را باید در انقلاب اسلامی جستجو کنیم، هم‌اکنون در دنیا رسانه‌های غربی درصدد معرفی اسلام تکفیری هستند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن دستگاه‌های فرهنگی و مطالعاتی کشور، گفت: باید بصیرت شناخت حق و باطل را داشته باشیم در حالی داعش و تکفیری‌ها خود را شبه حق نشان می‌دهند که ما باید برای بدانیم و آگاه باشیم برای ترویج فرهنگ نبوی عزیزان و بزرگواران زیادی جان خود را از دست می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه مردم مظلوم یمن، عراق، سوریه و بحرین تحت یوغ تفکر پوچ سلفی و وهابی گرفتارشده‌اند، گفت: آمریکا در منطقه با ادبیات انقلاب روبه‌رو است، انقلابی که منشأ بیداری اسلامی است آن‌ها می‌دانند که با چه چیزی دشمنی می‌کنند.

کولیوند در بخش دیگری ضمن قدردانی از مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست خارجی، گفت: این مهم که ایران در منطقه پرتلاطم در امنیت به سر می‌برد باید برای مردم بازگو شود. اینکه ایران در امنیت به سر می‌برد به دلیل رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تحولات منطقه، گفت: تفکر و مدیریت رهبری دست تکفیری‌ها را از کشور کوتاه کرده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در همین چند ماه گذشته چندین گروه تروریستی در کشور متلاشی‌شده است که نشان می‌دهد دستگاه‌های اطلاعاتی رصد خوبی دارند.