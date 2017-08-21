علی اکبر ولایتی در حاشیه همایش سفیران رضوان که بعدازظهر دوشنبه در حرم مطهر رضوی برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دانشگاه آزاد در دوره جدید مدیریت برنامه های مختلفی برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان مستعد کم برخوردار دارد.
وی افزود: این مهم با تقویت مراکز سما و پذیرش دانش آموزان مستعد کم بضاعت در این مدارس انجام خواهد شد.
رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد تاکید کرد: این رویه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد نیز دنبال خواهد شد تا دانش آموزان مستعد از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم نشوند.
نظر شما