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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۱

ولایتی در گفتگو با مهر خبر داد:

حمایت از ورود دانش آموزان کم‌بضاعت به دانشگاه آزاد

حمایت از ورود دانش آموزان کم‌بضاعت به دانشگاه آزاد

مشهد- رئیس هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه برنامه‌هایی برای حمایت از ورود دانش آموزان مستعد کم‌بضاعت به دانشگاه آزاد دارد.

علی اکبر ولایتی در حاشیه همایش سفیران رضوان که بعدازظهر دوشنبه در حرم مطهر رضوی برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دانشگاه آزاد در دوره جدید مدیریت برنامه های مختلفی برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان مستعد کم برخوردار دارد. 

وی افزود: این مهم با تقویت مراکز سما و پذیرش دانش آموزان مستعد کم بضاعت در این مدارس انجام خواهد شد. 

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد تاکید کرد: این رویه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد نیز دنبال خواهد شد تا دانش آموزان مستعد از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم نشوند.

کد مطلب 4065757

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