وحدت و همراهی مجلس با دولت در رای اعتماد به وزرا نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان ضمن قدردانی از رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی دکتر روحانی، عنوان کرد: اقدام خوب مجلس در رای اعتماد بالا به وزرای دولت دوازدهم نماد وحدت و همکاری و همراهی مجلس با دولت است و این اتفاق که نشان از تعامل بالای قوه مقننه و مجریه در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد، خاطر همه کسانی را که دل در گرو توسعه و اعتلای کشور دارند شاد کرد.

یونسی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این اقدام در راستای تحکیم پایه های امنیت ملی و گسترش نظام مردمسالاری گام برداشتند و این اتفاق، تجلی خود را در استان ها نشان خواهد داد.

معاون استاندار پاسداشت هفته دولت را پاسداشت مجاهدات همه دست اندرکاران نظام توصیف کرد و یاد آور شد: تجلیل از خدمات دولت در واقع قدردانی از تلاش همه مجاهدان گمنامی است که برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از همه وجودشان مایه گذاشتند تا نظام پایدار بماند.

وی با تاکید بر این که همه سازمان ها و نهادها، دستاوردها و خدمات شایسته دولت را به بهترین شکل به افکار عمومی عرضه کنند تا امید و اعتماد مردم افزایش یابد ، بیان داشت: جشن روستای پاک و فاقد طلاق، بدون بیکار و عاری از اعتیاد در تمام شهرهای استان برگزار شود.

یونسی بر تجلیل از شهرداران و دهیاران پر تلاش، کارآفرینان و خانواده های نمونه و بانک هایی که در رونق تولید و اشتغال استان نقش موثر داشتند، تاکید کرد و خاطرنشان کرد: با برگزاری همایشی باشکوه، دستاوردهای دولت برای جوانان و بانوان تبیین شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان، بر اجرای برنامه یی زیست محیطی و تبیین سیاست های دولت یازدهم در این راستا تاکید کرد و اظهار داشت: پروژه های بسیاری در این ایام در سراسر استان افتتاح می شود که لازم است مردم به بهترین نحو در جریان خدمات دولت در بخش های مختلف قرار گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سرافراز دولت، شهیدان رجایی و باهنر، افزود: ویژگی های شهدای هفته دولت برای نسل های جوان به درستی تبیین شود.