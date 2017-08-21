عملیات برای انفجار هواپیمای امارات شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در بیانیه شرکت هواپیمایی ملی امارات که در سایت امارات الیوم منتشر شده آمده است:اخبار منتشر شده در خصوص نقشه انفجار یکی از هواپیماهای شرکت امارات بی اساس و نادرست بوده و ما کاملا این اخبار رو رد می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف از انتشار این شایعات بی اساس از منابع غیر واقعی ایجاد تنش و نگرانی در میان مردم امارات است.

پیشتر نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان اعلام کرده بود:ما موفق به خنثی سازی عملیات بزرگ برای منفجر کردن هواپیمای خطوط امارات از استرالیا به ابوظبی شده ایم.

وی افزود: انفجار این هواپیما قرار بود از سوی یک عامل انتحاری لبنان از خانواده الخیاط اجرایی شود. داستان از این قرار است که یکی از ۴ برادر لبنانی به الرقه سوریه می رود و این فرد طارق الخیاط نام دارد و در آنجا یکی از سرکرده های داعش می شود و از آن هنگام شعبه اطلاعات لبنان تحرکات برادران وی در استرالیا را به همراه مقامات استرالیایی رصد می کند. بعد از مدتی در ماه جولای عامر الخیاط به لبنان می آید و خالد و محمود دو برادر دیگر در استرالیا می مانند و همگی آنها تحت مراقبت قرار می گیرند و مشخص می شود که ارتباطاتی هر ازگاهی میان آنها و برادرشان در الرقه از طریق وسایل ارتباطی برقرار است.

وزیر کشور لبنان در ادامه به همکاری این ۴ برادر که همگی داعشی و متاثر از افکار تروریستی بودند و طرح انفجار هواپیما را ریخته بودند پرده برداشت.