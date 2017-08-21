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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

اماراتی های واکنش نشان دادند؛

عملیات برای انفجار هواپیمای امارات شایعه است

عملیات برای انفجار هواپیمای امارات شایعه است

شرکت هواپیمایی امارات اخبار منتشر شده در خصوص کشف و خنثی سازی یک عملیات انفجاری در یکی از هواپیماهای این شرکت را به شدت رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در بیانیه شرکت هواپیمایی ملی امارات که در سایت امارات الیوم منتشر شده آمده است:اخبار منتشر شده در خصوص نقشه انفجار یکی از هواپیماهای شرکت امارات بی اساس و نادرست بوده و ما کاملا این اخبار رو رد می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: هدف از انتشار این شایعات بی اساس از منابع غیر واقعی ایجاد تنش و نگرانی در میان مردم امارات است.

پیشتر نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان اعلام کرده بود:ما موفق به خنثی سازی عملیات بزرگ برای منفجر کردن هواپیمای خطوط امارات از استرالیا به ابوظبی شده ایم.

وی افزود: انفجار این هواپیما قرار بود از سوی یک عامل انتحاری لبنان از خانواده الخیاط اجرایی شود. داستان از این قرار است که یکی از ۴ برادر لبنانی به الرقه سوریه می رود و این فرد طارق الخیاط نام دارد و در آنجا یکی از سرکرده های داعش می شود و از آن هنگام شعبه اطلاعات لبنان تحرکات برادران وی در استرالیا را به همراه مقامات استرالیایی رصد می کند. بعد از مدتی در ماه جولای عامر الخیاط به لبنان می آید و خالد و محمود دو برادر دیگر در استرالیا می مانند و همگی آنها تحت مراقبت قرار می گیرند و مشخص می شود که ارتباطاتی هر ازگاهی میان آنها و برادرشان در الرقه از طریق وسایل ارتباطی برقرار است.

وزیر کشور لبنان در ادامه به همکاری این ۴ برادر که همگی داعشی و متاثر از افکار تروریستی بودند و طرح انفجار هواپیما را ریخته بودند پرده برداشت.

کد مطلب 4065773
فاطمه صالحی

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