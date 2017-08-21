۴ بوستان در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به روابط عمومی شهرداری کرمان، مراسم افتتاح بوستان مالیات با حضور شهردار، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری، جمعی از مدیران شهرداری، شهرداران مناطق و مدیر و معاونان امور مالیاتی برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان در آیین افتتاح این بوستان ضمن تقدیر و تشکر از شهردار و دستندرکاران شهرداری به واسطه اقدامات عمرانی خوبی که در شهر کرمان صورت گرفته است، گفت: اداره امور مالیاتی یکی از ارگان هایی است که در کنار شهرداری در رشد و توسعه شهر نقش دارد.

علی اکبر مشرفی افزود: به همین منظور این بوستان به عنوان بوستان مالیات نامیده شده است.

شهردار کرمان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ۳۰ نقطه در شهر جهت ساخت بوستان در نظر گرفته شده است، گفت: در این راستا تاکنون ۲۲ بوستان ساخته شده است و هشت بوستان نیز در دست اقدام است.

بابایی با اشاره به ساخت بوستان‌های فیروزه، رادیو، کتاب، تمدن، حرکت، مالیات، بیهقی، حجاج در منطقه دو تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح این پارک‌ها، بخشی از خلا فضای سبز این منطقه تکمیل شود.

شهردار کرمان افزود: ساخت بوستان‌های متعدد در شهر، در راستای افزایش سرانه‌ فضای سبز و ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان بوده است.

بابایی همچنین به برنامه‌ریزی شهرداری کرمان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش گره‌های ترافیکی در شهر نیز، ساخت تقاطع‌های غیرهم‌سطح در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: علیرغم مسایل و مشکلات مالی، تقاطع‌های غیرهم‌سطح در شهر کرمان پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است .

شهردار کرمان به پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون دو هزار میلیارد تومان پروژه‌ سرمایه‌گذاری در شهر کرمان در دست اجراست.

وی احیای بافت تاریخی و محور گردشگری شهر کرمان را از دیگر برنامه‌های شهرداری کرمان بیان کرد و گفت: در همین رابطه موزه بانو حیاتی، مقبره خواجه‌اتابک، مقبره سیدجعفر اولیا، بازار کرمان و کوچه‌های منتهی به بازار توسط شهرداری مرمت شده و خانه‌ لطفی و حمام تاریخی باغ لـله که با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط شهرداری کرمان در حال مرمت و بازسازی است.

شهردار کرمان بازگشایی محور گلبازخان و پیاده‌راه‌سازی میدان توحید را نیز از دیگر اقدامات شهرداری در راستای مرمت بافت تاریخی و احیای محور گردشگری دانست.

بابایی در ادامه با اشاره به تدوین سند اقتصاد مقاومتی شهرداری گفت: نتیجه این اقدام صرفه جویی ۴۵ میلیارد تومانی شهرداری است.

بابایی همچنین بر مشارکت شهروندان با شهرداری تأکید کرد و گفت: توسعه و آبادانی شهر در گرو مشارکت شهروندان است، بنابراین بدون مشارکت مردم به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید.

وی تأکید کرد: شهروندان باید در نگهداری فضاهای شهری و مشارکت در توسعه، با شهرداری همکاری کنند.