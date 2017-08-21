آغاز به کار نشست مخالفان سوری در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحره، سلمان مسلط سخنگوی هیات عالی مذاکرات سوریه اعلام کرد که نشست مشترک نمایندگان این هیات و نمایندگان هیات های مسکو و قاهره برای بررسی راه کارهای سیاسی حل بحران سوریه در ریاض آغاز به کار کرد.

قرار است در جریان این نشست اسامی نمایندگان هیات مخالفان سوری که قرار است در دور بعدی مذاکرات ژنو شرکت کند مشخص شود.

هیات های مسکو و قاهره در برگیرنده فعالان مخالف سوری است اما این گروه ها کنترل هیچ یک از مناطق سوریه را به دست ندارند.

هیات عالی مذاکره کننده مخالفان سوریه تلاش دارد تا یک هیات منسجم را در سایه درخواستهای بین المللی به مذاکرات ژنو اعزام کند.هدف اصلی این نشست بررسی آخرین تحولات سوریه و امکان متحد کردن هیات مخالفان برای مذاکره با نمایندگان دولت سوریه زیر نظر سازمان ملل در جریان مذاکرت ژنو است.