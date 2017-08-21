به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی عصر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای مدافع حرم که در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه وجودی شعر آئینی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که ادبیات باعث حرکت و خروش می‌شود.

سردار مولایی با اشاره به ویژگی شعر آئینی، گفت: شعر جهادی و ارزشی باعث تقویت فرهنگ دفاع از وطن و انقلاب می‌شود. به همین منظور این مهم باید حمایت شود.

وی بابیان اینکه اگر پیام جهاد خاموش شود دشمن خط تحریف را دنبال می‌کند، گفت: اشعار حماسی ایرانی حس انسان‌دوستی، وفاداری و جوانمردی را به جهانیان نشان می‌دهد.

فرمانده سپاه استان البرز با تکریم شهدای مدافع حرم، تصریح کرد: رویکرد شهدای مدافع حرم بر همگان آشکار است این والامقامان از رویش‌های انقلاب اسلامی هستند، افرادی که امام خمینی (ره) را ندیده‌اند ولی دل‌بسته مرام پیر خمین هستند.

سردار مولایی با انتقاد از شبهات مطرح‌شده درباره شهدا و رزمندگان مدافع حرم، گفت: باید اشعار به‌گونه‌ای باشد که انسانیت رزمندگان مدافع حرم را نشان دهد و این پیام را به تمام دنیا برساند که اگر این عزیزان نبودند دنیا توسط تکفیری به آتش کشیده می‌شد.

وی با اشاره به جنایت تکفیری‌ها، افزود: رزمندگان و مدافعان حرم با غربت به جبهه‌های جنگ با تکفیری‌ها می‌روند تا به داد مسلمانان برسند، یکی از جنایت‌های وهابی‌ها آتش زدن کودکان چندماهه است.

فرمانده سپاه استان البرز با تأکید بر اینکه باید قدردان خانواده‌های شهدا باشیم، گفت: غربی به سردمداری آمریکا و رژیم صهیونیستی به تکفیری‌ها سلاح می‌فروشد تا نسل مسلمانان را ریشه‌کن کنند.

سردار مولایی در بخش دیگری بابیان اینکه داعش قصد آسیب زدن به ایران را داشت، گفت: داعش تا پانزده کیلومتری مرزهای ایران آمده بود اگر مدافعان حرم نبودند امروز کشور به آشوب کشیده می‌شد.

وی با اشاره به اینکه داعش از سوی آل سعود تقویت می‌شود و آل سعود به این گروه تکفیری پول تزریق می‌کند، گفت: مدافعان حرم فقط برای دفاع از حرم نرفته‌اند بلکه علاوه بر این موضوع پاسداری از حریم جمهوری اسلامی مهم‌ترین دستاورد شهدا است.