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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۵

سقوط یک پهپاد آمریکایی در جنوب شرق ترکیه

سقوط یک پهپاد آمریکایی در جنوب شرق ترکیه

وب سایت پایگاه هوایی اینجرلیک از سقوط یک فروند پهپاد نظامی آمریکا در جنوب شرق ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وب سایت پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه از سقوط یک فروند پهپاد آمریکایی که از این پایگاه به پرواز در آمده بود خبر داد.

بر اساس این بیانیه، این پهپاد از نوع «MQ-۱ پریدیتور» بوده که از طریق سیستم کنترل از راه دور هدایت می شده اما حدود ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه به وقت ترکیه در جنوب شرق این کشور دچار سانحه شده و سقوط کرده است.

گفتنی است پایگاه هوایی اینجرلیک واقع در جنوب ترکیه به عنوان پایگاه اصلی جنگنده ها و نیروی هوایی آمریکا در این کشور به حساب آمده که بخشی از آنها متعلق به ناتو بوده و بخش دیگر نیز برای شرکت در عملیات ائتلاف علیه داعش به کار می روند.

لازم به ذکر است مقام های ترکیه چندی پیش از دستگیری یک عضو داعش در این کشور خبر دادند که به گفته آنها تصمیم به پایین کشیدن و شکار پهپادهای آمریکایی پایگاه هوایی اینجرلیک داشته است.

جنوب شرق ترکیه محل اصلی تجمع گروه های تروریستی و جدایی طلبان مخالف دولت مرکزی مانند «پ ک ک» است.

کد مطلب 4065794

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