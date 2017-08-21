«گرایی» کشتی عجیب را برد و سوم شد/ نخستین مدال برنز برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی وزن ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷، امشب دوشنبه در شهر پاریس برگزار شد که محمدعلی گرایی برای کسب مدال برنز به مصاف دانیل کاتاراگا از مولداوی رفت.

فرنگی‌کار شیرازی تیم ملی کشورمان در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۸ پیروز شد و مدال برنز جهان را بر گردن آویخت.گرایی در این کشتی ۷ بر صفر از حریف عقب بود، اما در تایم دوم در یک کشتی فنی و دیدنی توانست، شکست را با پیروزی عوض کند.

گرایی ظهر امروز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم شماگی بولکوادزه از گرجستان را شکست داد و در دور سوم از سد اوریک نیکوگوسیان از فرانسه گذشت. وی در ادامه مغلوب فرانک استابلر از آلمان شد و به گروه بازنده ها رفت. گرایی در این گروه رسول چونایف از آذربایجان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت.

رقابتهای چهار وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر فردا سه شنبه برگزار خواهد شد.