نیروی دریایی آمریکا فعالیت های خود در سراسر جهان را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان ریچاردسون» رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا اظهار داشت: نیروی دریایی آمریکا به دلیل برخورد هایی که اخیرا بین ناوشکن جان مک کین و یک کشتی تجاری، به وجود آمده است، تمام عملیات های دریایی خود در سراسر جهان را متوقف می کند.

وی افزود: این روند باعث شکلی گیری اقدامات شدیدتری می شود. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم وقفه ای در عملیات های ناوگان دریایی ما، صورت پذیرد.

گفتنی است که پیش از ظهر روز امروز، ۵ تن از دریانوردان پس از اینکه ناو شکن مک کین با یک کشتی دیگر در نزدیکی تنگه مالاکا برخورد کرد، مجروح شدند.

چهار نفر از این دریانوردان آسیب دیده به بیمارستان های محلی منتقل شدند و آن یک نفر دیگر هم سرپایی مداوا شد.

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که تحقیقات در خصوص این تصادفات، در جریان است.