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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۵

کشتی قهرمانی جهان - فرانسه؛

حسین نوری هم به مدال رسید/ هت‌تریک کشتی فرنگی ایران در مدال برنز

حسین نوری هم به مدال رسید/ هت‌تریک کشتی فرنگی ایران در مدال برنز

نماینده وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در دیدار رده بندی رقابتهای جهانی به پیروزی رسید و مدال برنز این وزن را کسب کرد تا سومین مدال‌آور تیم ایران در شب نخست لقب گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چهار وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز دوشنبه در شهر پاریس پیگیری شد که حسین نوری امشب در دیدار رده بندی وزن ۸۵ کیلوگرم به مصاف اسلام عباس اف از آذربایجان رفت.

فرنگی کار کشورمان در این دیدار توانست از سد حریف بگذرد و مدال برنز رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه را کسب کند.

حسین نوری ظهر امروز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم ایویداس استانکوویچ از لیتوانی را شکست داد و در دور بعدی از سد اریک آپس از استونی گذشت. نوری در ادامه  ویکتور لورینچ از مجارستان را هم شکست داد، اما در مرحله نیمه نهایی مغلوب دنیس کودلا از آلمان شد و به دیدار رده بندی راه یافت.

پیش از این نیز دو مدال برنز در اوزان ۷۱ و ۷۵ کیلوگرم توسط محمد علی گرایی و سعید عبدولی برای تیم ملی ایران کسب شد.

رقابتهای چهار وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر فردا سه شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 4065811

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