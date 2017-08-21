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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۱۹

توافق انصارالله یمن و علی عبدالله صالح برای حل اختلافات

توافق انصارالله یمن و علی عبدالله صالح برای حل اختلافات

منابع آگاه از توافق انصار الله یمن و رئیس جمهور سابق این کشور برای حل اختلافات فیما بین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین منابع سیاسی یمنی اعلام کردند که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و انصار الله این کشور توافق کردند تا اخلافات را به دور از سخنان تنش زا حل و فصل کنند.

دوطرف هم چنین توافق کردند تا به بحث و جدل ها و کشمکش های رسانه ای میانشان پایان دهند.

علی عبدالله صالح در این خصوص تاکید کرد: ما بر یکپارچگی مواضع و همکاری با جنبش انصارالله برای مقابله با متجاوزان تاکید داریم. باید اتحاد خود را برای مقابله با چالش ها حفظ کنیم. تجاوز به یمن به رهبری عربستان و ۱۷ کشور دیگر صورت گرفته و در این تجاوز حاکمیت، یکپارچگی و استقلال یمن هدف قرار گرفته است.

عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن اخیرا نسبت به مرحله جدید جنگ کشورهای متجاوز با هدف قرار دادن جبهه داخلی یمن هشدار داده است.

کد مطلب 4065829
فاطمه صالحی

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