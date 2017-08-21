توافق انصارالله یمن و علی عبدالله صالح برای حل اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین منابع سیاسی یمنی اعلام کردند که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و انصار الله این کشور توافق کردند تا اخلافات را به دور از سخنان تنش زا حل و فصل کنند.

دوطرف هم چنین توافق کردند تا به بحث و جدل ها و کشمکش های رسانه ای میانشان پایان دهند.

علی عبدالله صالح در این خصوص تاکید کرد: ما بر یکپارچگی مواضع و همکاری با جنبش انصارالله برای مقابله با متجاوزان تاکید داریم. باید اتحاد خود را برای مقابله با چالش ها حفظ کنیم. تجاوز به یمن به رهبری عربستان و ۱۷ کشور دیگر صورت گرفته و در این تجاوز حاکمیت، یکپارچگی و استقلال یمن هدف قرار گرفته است.

عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن اخیرا نسبت به مرحله جدید جنگ کشورهای متجاوز با هدف قرار دادن جبهه داخلی یمن هشدار داده است.