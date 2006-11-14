مجمع اضطراری فدراسیون فوتبال باید هرچه زودتر تشکیل شود / ورزش ما ظرفیت انتخابی بودن را ندارد

هوشنگ نصیرزاده کارشناس مسائل حقوقی فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : استعفای دادکان درحال حاضر یک استعفای رسانه ای است و این استعفا باید در مجمع عمومی مطرح شود و به تایید اعضای مجمع برسد و صورتجلسه مجمع برای فیفا ارسال شود . ضمن اینکه در این جلسه باید سرپرست موقت فدراسیون فوتبال از سوی مجمع تعیین شود.



نصیرزاده اضافه کرد : بر اساس تبصره 1 ماده 10 اساسنامه فدراسیون فوتبال باید هرچه زودتر مجمع اضطراری برگزار شود و آداب مورد نظر فیفا پس از استعفای رئیس فدراسیون فوتبال انجام شود .



وی تاکید کرد : درجلسه مجمع حتی می توان بندهایی از اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال را به تصویب رساند و برای تغییر کامل اساسنامه تا مهلت تعیین شده (پایان سال جاری میلادی(10 دی) اقدام کرد .



کارشناس مسائل حقوقی فوتبال با بیان اینکه هنوز ظرفیت سازی لازم برای انتخابات دموکراتیک در فوتبال ما ایجاد نشده است ، تصریح کرد : سازمان تربیت بدنی با توجه به معضلات پیش آمده در خصوص استعفای دادکان می بایست آئین نامه انتخاب روسای هیات های فوتبال استانها را مورد بازنگری قرار دهد به گونه ای که سازمان به عنوان متولی ورزش کشور دارای اهرم های لازم برای انتخاب روسای فدراسیونهای مورد نظر باشد .



وی اضافه کرد : تبدیل انتخابی بودن روسای هیاتها به شیوه های انتصابی یکی از بهترین طرق نظارت پنهان سازمان تربیت بدنی نسبت به ساز و کار فدراسیونهاست و می تواند از وقوع حوادثی مشابه برکناری رئیس فدراسیون فوتبال نیز جلوگیری کند.