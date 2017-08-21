به گزارش خبرنگار مهر، حسین چاهبندی در جمع موکب داران و هیئت‌های عزاداری بخش بردخون اظهار داشت: ۱۱۰ موکب در شهرستان دیر فعالیت می‌کنند.

وی افزود: موکب بیت الزهرا(س) شهرستان دیر امسال با مشارکت مردم و مسئولان این شهرستان در کربلا مستقر و آماده خدمت‌رسانی به زایران اربعین است.

چاهبندی گفت: بیش از ۱۸۰ میلیون ریال و طلا و جواهرات توسط مردم خیراندیش برای ساخت ضریح ائمه اطهار در عراق اهدا شد.

وی اضافه کرد: بیش از ۵۰۰ پتو به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی برای موکب شهرستان خریداری شده و خیرین نیز اقلام غذایی و تدارکاتی به ستاد تحویل می دهند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان دیر با بیان اینکه موکب‌ها باید شناسنامه‌دار شوند، ابراز داشت: دستورالعمل فرهنگی برای موکب‌های شهرستان تهیه شده تا به صورت سازماندهی شده و منظم فعالیت کنند.

امام جمعه موقت بردخون گفت: برپایی موکب حفظ و بزرگداشت شعائر الهی است تا به این شیوه موجب تقویت تشیع شود.

حجت الاسلام محمد جواد عاشوری افزود: گسترش و تقویت فرهنگ عاشورایی و احیا امر اهلبیت بر همه لازم است تا باعث ناامیدی دشمن شود.