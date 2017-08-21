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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۳۷

رئیس ستاد عتبات عالیات دیر:

۱۱۰ هیئت مذهبی در شهرستان دیر فعالیت می‌کنند

۱۱۰ هیئت مذهبی در شهرستان دیر فعالیت می‌کنند

بوشهر - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان دیر گفت: ۱۱۰ موکب در شهرستان دیر فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چاهبندی در جمع موکب داران و هیئت‌های عزاداری بخش بردخون اظهار داشت: ۱۱۰  موکب در شهرستان دیر فعالیت می‌کنند. 

وی افزود: موکب بیت الزهرا(س) شهرستان دیر امسال با مشارکت مردم و مسئولان این شهرستان  در کربلا مستقر و آماده خدمت‌رسانی به زایران اربعین است.

چاهبندی گفت: بیش از ۱۸۰ میلیون ریال و طلا و جواهرات توسط مردم خیراندیش برای ساخت ضریح ائمه اطهار در عراق اهدا شد. 

وی اضافه کرد: بیش از  ۵۰۰ پتو به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی برای موکب شهرستان خریداری شده و خیرین نیز اقلام غذایی و تدارکاتی به ستاد تحویل می دهند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان دیر با بیان اینکه موکب‌ها باید شناسنامه‌دار شوند، ابراز داشت: دستورالعمل فرهنگی برای موکب‌های شهرستان تهیه شده تا به صورت سازماندهی شده و منظم فعالیت کنند.

امام جمعه موقت بردخون گفت: برپایی موکب حفظ و بزرگداشت شعائر الهی است تا به این شیوه موجب تقویت تشیع شود. 

حجت الاسلام محمد جواد عاشوری افزود: گسترش و تقویت فرهنگ عاشورایی و احیا امر اهلبیت بر همه لازم است تا باعث ناامیدی دشمن شود.

کد مطلب 4065837

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