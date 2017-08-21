نوجوانان ایران از چین انتقام گرفتند/پیروزی مقتدرانه شاگردان وکیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه به وقت محلی و در سومین مسابقه خود در رقابت های جهانی بحرین در سالن شماره دو مجموعه ورزشی ملی منامه به مصاف چین رفت و این تیم را در سه ست متوالی شکست داد.

ملی پوشان نوجوان ایران در ست های اول تا سوم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا صدرنشین گروه چهارم این رقابت شوند.

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان در ابتدای این مسابقه از ترکیب مهدی جلوه، امیرحسین توخته، امیرمحمد فلاحت‌خواه، مرتضی شریفی، امیرحسین اسفندیار، پوریا یلی و محمدرضا حضرت پور استفاده کرد.

وانگ هایچوآن سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان چین نیز از کونگ تیان (کاپیتان)، آئو لی، بولین وی، کی کی، ونزوان سان، زینگ لیو و هو چنگ در ابتدای این مسابقه استفاده کرد.



تیم ملی والیبال نوجوانان ایران فروردین ماه سال جاری در رقابت های قهرمانی آسیا در کشور میانمار دو بار به مصاف چین رفت و مغلوب این تیم شد و این پیروزی جبرانی برای شکست آن بازی ها محسوب می شود.

اندرو کامرون از کانادا و والتر هوگو ویرامِچان از پرو به عنوان داوران اول و دوم قضاوت دیدار ایران و چین را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران فردا (سه شنبه) در چهارمین و آخرین دیدار دور مقدماتی رقابت های جهانی به مصاف جمهوری چک می رود.