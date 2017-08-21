گناباد عطر ایثار و شهادت گرفت/هنوز داغ مادران شهدا تازه است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با شب شهادت امام جواد (ع) با حضور فرزندان روح الله ،مردم گناباد میزبان پیکر سه تن از شهدای گمنام بودند و بار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

گناباد شهری در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی با مردمانی سخت کوش و ولایتمدار است که ۵۰۰ شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده اند و امروز نیز جانبازان و ایثارگران زیادی در این شهر زندگی می کنند . بعدازظهر دوشنبه با حضور مردم این شهر در مراسم استقبال از شهدای گمنام برگ زرین دیگری در تاریخ این شهر ورق خورد.

سیل جمعیت در استقبال از شهدای گمنام

سیل جمعیت که از آرامگاه علامه شیخ محمدتقی بهلول گنابادی به استقبال شهدا رفته بودند تا شهر بیدخت ادامه داشت و به هرکوچه و مسیری که سر می زدی، مردم با چشمانی اشک بار به استقبال شهدا آماده اند.

به میدان غدیر محلی که مادر شهیدی با در دست داشتن تصویر پسرش به استقبال شهدای گمنام آمده است می رویم و به او سلام می کنیم. اشک هایش را پاک می کند، از او می پرسیم این تصویر که در دست دارید کیست؟ با دلی شکسته و چشمانی که اشک از آن سرازیر می شود می گوید فرزند شهیدم است.

از او می پرسیم چرا به اینجا آماده است. انگار منتظر این سوال بود و با بعضی در گلو می گوید این ها فرزندان ما هستند و می توانستند مانند دیگران زندگی راحتی داشته باشند اما دست از زندگی و مال و ناموس خود کشیده تا برای دفاع از کشورش و اسلام در مقابل صدام بایستد.

در همان حال که شهدا از مقابل او می گذرند ومادر شهید با سیل جمعیت نیز در حرکت است می گوید باید مراقب باشیم شرمنده این شهدا نشویم و پشت سر رهبری حرکت کنیم .

با حضور شهدا بیمه شدیم

به سمت دیگر جمعیت می رویم. مردی حدودا ۶۵ ساله در حالی که عصا به دست دارد به خبرنگار مهر این شهدا شاید همسنگران من در دفاع مقدس باشند زیرا حدود ۲ سال در جبهه های جنوب بوده ام.

در همین حال مجال صحبت را به ما نمی دهد و می گوید با حضور این شهدا تا چند سال بیمه شدیم. مردم را ببینید از همه قشر آمده اند .عطرشهدا مردم را در زیر پرچم انقلاب جمع کرده و باز این شهدا هستند که وحدت آفرین شده اند.

به ماشین شهدا می رسد و دستش را به ماشین تکیه می دهد و اشک ها از او جلو می زنند و دیگر قادر به صحبت کردن نیست او را با همان حال خوشی که دارد تنها می گذاریم.

خودمان را باید به شهدا متبرک کنیم

در ادامه مسیر تشییع شهدا معاون حوزه علمیه گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: شهدا همه سرمایه خودشان را برای خدا دادند و ما هم وظیفه داریم بیاییم و خودمان را متبرک به وجود نورانی شهدا کنیم زیرا آنها امام زادگان عشق اند و ما به برکت وجود شهدا در این مسیر قرار گرفتیم.

حجت الاسلام صولت حیدری در حالی که دستش را به ماشین شهدا گرفته و آرام آرام با جمعیت حرکت می کند ادامه می دهد: شهدا فقط برای خدا جنگیدند و نفسشان را زیر پا گذاشتند و خدا هم عزتی بی مثال نصیبشان کرد. به لطف خدا می توانیم در این فضا از شهدا برکت بگیریم که اگر روزی نیاز داشتیم بتوانیم از این برکت استفاده کنیم.

تدفین شهدا در بیدخت

همچنین مراسم وداع با شهدای گمنام با حضور مردم ولایتمدار گناباد دوشنبه شب در محل مسجدجامع شهر بیدخت برگزار و پیکر مطهر شهدا نیز روز سه شنبه همزمان با سال روز شهادت جوادالائمه(ع) در این شهر تشییع و تدفین خواهد شد.