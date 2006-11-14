احداث ورزشگاههای متعدد باعث رشد ورزش می شود/ تلاش کرده ایم ورزش کشور را به یک خانواده بزرگ تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی آبادی که در همایش تجلیل از ورزشکاران مدال آور سال 84 که در تالار بزرگ کشور برگزار شده بود سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : احداث ورزشگاههای متعدد از سوی رئیس جمهور باعث شده است تا ما به رشد بالایی از ورزش دست پیدا کنیم که این امر ما را در ورزش قهرمانی و حرفه ای کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به سفر مسئولان سازمان تربیت بدنی گفت: در 53 سفر استانی که بنده و یکصد سفر معاونین، 150 جلسه کارشناسی با مدیران کل استانها، برگزاری دهها جلسه مسئولین با مسئولان باشگاهها، برگزاری 150 جلسه با معاونین سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک را از اقدامات سازمان تربیت بدنی خواند.

علی آبادی در ادامه گفت: ما تلاش کرده ایم تا بر برگزاری این چنین جلساتی ورزش کشور را به یک خانواده بزرگ تبدیل کنیم بطوری که ما توانسته ایم با برگزاری این گونه جلسات به محیط سالم ورزشی دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی اظهارداشت: ما درسازمان تربیت بدنی توانسته ایم با صرفه جویی هایی که انجام داده ایم دو میلیارد و 800 میلیون تومان به ورزش کشور اختصاص دهیم. بطوری که اختصاص این بودجه از کم کردن خود هزینه در سازمان بوجود آمده است.

علی آبادی طراحی استاندارد ورزش کشور را از دیگر برنامه های سازمان متبوعش خواند و گفت: ما به تلاش دوستان درسازمان تربیت بدنی توانسته ایم به بسیاری از استانداردها دست پیدا کنیم که 30 درصد آن درساخت سالنهای سرپوشیده است که در حال حاضر نیز آماده بهره برداری است.

معاون رئیس جمهور در سازمان تربیت بدنی همچنین از بهره برداری هزارمین پروژه سازمان تربیت بدنی خبر داد و گفت: در 12 فروردین سال 86 دوازدهمین پروژه دولت در سازمان تربیت بدنی به بهره برداری خواهد رسید.

علی آبادی همچنین عملیاتی شدن 500 پروژه خبر داد و گفت: در سال 71، 1700 پروژه کلنگ زنی شده است که امیدواریم پروژه های گذشته با 500 پروژه جدید در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی همچنین تاسیس شرکت توسعه ادارات استان را از دیگر طرحهای سازمان تربیت بدنی خواند و گفت: این شرکت ظرفیت هزینه کردن هزار میلیارد تومان را دارد که امیدواریم دولت در این زمینه سازمان تربیت بدنی را یاری کند.

رئیس سازمان تربیت بدنی افزود: بودجه ای که در حال حاضر در اختیار این سازمان است بیش از 5 درصد از خواسته های این سازمان را تحقق نمی بخشد که امیدواریم رئیس جمهور با نگاه ویژه به این سازمان باعث شود تا ما در آینده به مدالهای ارزشمند دیگری دست پیدا کنیم.

علی آبادی همچنین از واگذاری پروژه های کوچک سازمان تربیت بدنی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: ما در برنامه ریزی که کرده ایم امیدواریم با واگذاری این بخشها به بخش خصوصی پیشرفت در ورزش کشور شاهد باشیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان از طرح خیرین ورزش ساز خبر داد و گفت: این طرح به زودی در تمامی کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد که امیدواریم در آینده با اجرای این طرح در کل کشور بتوانیم گامهای بیشتری را در خصوص ورزش کشور برداریم.