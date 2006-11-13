تعلیق همچنان پیش شرط مذاکرات مستقیم با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جرج بوش همچنین تاکید کرد که تعلیق فعالیت های حساس غنی سازی از سوی ایران باید به گونه ای صورت پذیرد که ازسوی آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل قابل راستی آزمایی و تائید باشد.

وی همچنین گفت که ایران یا باید برنامه های غنی سازی خود را متوقف کند و یا اینکه با انزوای اقتصادی روبه رو خواهد شد که از سوی جامعه بین المللی تحمیل می شود.

بوش که پس از دیدار خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت که برای جهان بسیار مهم است تا متحد شود و به ایران بگوید که اگر شما به گامهای خود ادامه بدهید با انزوا رو به رو خواهید شد.

در همین رابطه لحظاتی پیش "تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید در آمریکا اعلام کرد که گفتگوی مستقیمی با ایران صورت نخواهد گرفت و بار دیگر وی نیز تاکید کرد که ایران باید ابتدا فعالیت های هسته ای حساس خود را به حال تعلیق درآورد.

اظهارات مقامهات آمریکایی پس از آن صورت می گیرد که روز گذشته "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در لندن از جامعه بین المللی خواست تا به منظور پیشرفت فرایند صلح در خاورمیانه از ایران و سوریه کمک بگیرند.

در همین رابطه، "جان هاوارد" نخست وزیر استرالیا دیگر متحد آمریکا و انگلیس در آنچه که لندن و واشنگتن از آن به مبارزه با تروریسم یاد می کنند از گفتگو با ایران و سوریه به منظور تامین ثبات در خاورمیانه استقبال کرد و این در حالیست که روزنامه واشنگتن پست از دیدار "جیمز بیکر" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و تهیه کننده گزارش عراق برای دولت بوش با "محمد جواد ظریف" نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد.

اسنو در ادامه گفت که کشورش با ایران در قالب نشست های چند جانبه و طرفهای دیگر، تماس هایی دارد و اشاره کرد که آن گونه که گفته می شود تماس هایی وجود ندارد.