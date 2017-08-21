مهار آتش قبل از بروز فاجعه در انبار دامپزشکی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش یار علی یکدل با اشاره به علت آتشسوزی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه دوشنبه در انبار مرکزی دامپزشکی خراسان شمالی، اظهار کرد: با کسب اطلاع از آتشسوزی انبار مرکزی اداره کل دامپزشکی واقع در میدان دولت بجنورد، بلافاصله پنج اکیپ اطفاء حریق از ۳ ایستگاه عملیاتی به محل آتشسوزی اعزام شدند.
یکدل افزود: آتش بنا به دلایل نامعلومی از ضلع شرقی انبار شروعشده بود و خطر سرایت به انبارهای مجاور مواد شیمیایی وجود داشت.
وی تصریح کرد: آتشنشانان با ورود به محل آتشسوزی با چندین لوله آبدهی و دستگاه تنفسی عملیات مهار آتش را از چند جهت آغاز و پس از یک ساعت تلاش موفق به مهار آتش شدند.
جانشین سازمان آتشنشانی بجنورد با اشاره به نبودن سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در انبارهای موردنظر اظهار کرد: با توجه به نوع مواد شیمیایی موجود در انبار غربی در صورت سرایت آتش، عملیات مهار حریق بهآسانی میسر نبود و خطرات زیادی را به وجود میآورد.
وی ضمن ضروری شمردن نصب سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در انبارها گفت: باوجود اجناس و مواد شیمیایی مختلف در انبارها، وجود سیستمهای آتشنشانی از بروز آتشسوزی پیشگیری و از به بار آوردن خسارات جدی جلوگیری خواهد کرد.
یکدل بیان کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان آتشنشانی بجنورد در دست بررسی است.
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