به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد عادل پور شامگاه دوشنبه در آئین روز جهانی مسجد در آمفی‌تئاتر اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، مساجد را مظلوم‌ترین بخش فرهنگ خواند و اظهار کرد: بخش فرهنگ مظلوم است و در همین بخش فرهنگ مساجد مظلوم‌ترین بخش هستند.

وی از بی‌نصیب بودن مساجد خرمشهر از درآمدهای شهری و منطقه آزاد اروند خبر داد و اظهار کرد: بودجه‌های سنگینی در منطقه آزاد اروند خرج می‌شود اما با وجود وعده‌های بسیار و جلسات متعدد با ارباب مساجد که منجر به نوشته شدن تعهدنامه و امضا شدن آن‌ها هم شده اما تحولی در امر مساجد ایجاد نشده است.

امام‌جمعه موقت خرمشهر، دلیل عملی نشدن تعهدات را به عنوان سئوال ارباب مساجد و ائمه جماعات خرمشهر از مسئولان مطرح کرد و گفت: با توجه به آنچه به عنوان مسائل فرهنگی هزینه می‌شود ارباب مساجد انتظار پاسخی شفاف دارند و مدیرعامل و معاون فرهنگی منطقه آزاد اروند همین‌طور فرماندار و نماینده مردم خرمشهر باید پاسخ شفافی به آن‌ها بدهند.

حجت‌الاسلام عادل پور افزود: اینکه عده‌ای را جمع کرده و حرفی زده می‌شود باید بدانند که امروز مردم به دنبال پاسخ و ائمه جماعات نیز پیگیر موضوع هستند و مسئولان باید پاسخی روشن، شفاف و رسا به نخبگان بدهند.

وی در ادامه به نقش تأثیرگذار مساجد در طول تاریخ و در روند بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: حرکت علیه مساجد از زمان پیامبر وجود داشته و تا هم‌اکنون نیز ادامه دارد و هدف آن منحرف کردن مسیر مسجد است.

حجت‌الاسلام عادل پور افزود: این هدف به دو روش حذف فیزیکی و حذف تأثیرپذیری دنبال می‌شود که امروز اقدامات در این راستا به روش‌های مختلف القای این تفکر که مسجد محل انجام عبادت بدون توجه به مضامین آن است، انجام می‌شود.

وی بر اینکه مسجد برای مسائل سیاسی بنا شده است تأکید کرد و توضیح داد: یکی از آموزه‌های قرآن، مسئله سیاست است و مسجد در مفهوم کامل مسجد اسلامی، انقلابی، نبوی و الهی است که در آن روحیه قیام برای خداوند در تمام مسائل تقویت می‌شود.

امام‌جمعه موقت خرمشهر، تقویت شجاعت و نفوذناپذیری را از اثرات مسجد دانست و بر لزوم توجه بیشتر بر بصیرت افزایی جوانان در مساجد به نسبت تأکید بر انجام مناسک دینی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عادل پور همچنین به نام‌گذاری ۳۰ شهریور به روز جهانی مسجد اشاره کرد و این نام‌گذاری را با هدف زنده نگه‌داشتن دلیل اتفاق مسجد القصی و بررسی نکات قوت و ضعف برای مقابله با تفکر ضد مسجد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۱ مرداد برابر با ۲۱ آگوست هر سال، هم‌زمان با سالگرد به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی، قبله اول مسلمین جهان است توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۴۸ روز جهانی مسجد نام‌گذاری شده است.