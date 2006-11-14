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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۹:۵۷

سومین دوره مجلس دانش آموزی به کار خود خاتمه داد

سومین دوره مجلس دانش آموزی به کار خود خاتمه داد

چهارمین نشست سومین دوره مجلس دانش آموزی شب گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون پرورشی و تربیت بدنی وی ، در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، 150 تن از نمایندگان سومین دوره مجلس دانش آموزی از 31 استان کشور حضور داشتند و ضمن ارزیابی از عملکرد این شورا طی 2 سال گذشته به نقد و بررسی این دوره از مجلس دانش آموزی پرداختند.

دانش آموزانی که در مراکز استان ها و شهرستان ها به عنوان نماینده قشر دانش آموزی فعالیت می کردند با ارجاع مشکلات آموزشی ، پرورشی ، حقوقی و قضائی به تبادل نظر با وزارت آموزش و پرورش پرداختند.

در این نشست وزیر آموزش و پرورش حضور داشت و ضمن ارزیابی این دوره از مجلس طی 2 سال گذشته ، گفت: افرادی که در این مجلس حضور دارند از جمله دانش آموزانی هستند که از طرف همکلاسی های خود به عنوان افرادی زبده و نمونه معرفی شده اند.

مهندس محمود فرشیدی تاکید کرد: وزارت  آموزش و پرورش نیز ضمن ارزش نهادن به این تفکر نمایندگان دانش آموزان را به عنوان رابط میان قشر دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش برگزیده است.

وی با اشاره به اهمیت وجودی دانش آموزان در جامعه تاکید کرد: وجود دانش آموزان در کشور بسیار مهم ارزیابی شده چرا که این افراد با الگو گرفتن از وضعیت دانش آموزی خود ، آینده کشورشان را رقم می زنند.

کد مطلب 406590

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