سومین دوره مجلس دانش آموزی به کار خود خاتمه داد

به گزارش خبرنگار مهر ، 150 تن از نمایندگان سومین دوره مجلس دانش آموزی از 31 استان کشور حضور داشتند و ضمن ارزیابی از عملکرد این شورا طی 2 سال گذشته به نقد و بررسی این دوره از مجلس دانش آموزی پرداختند.

دانش آموزانی که در مراکز استان ها و شهرستان ها به عنوان نماینده قشر دانش آموزی فعالیت می کردند با ارجاع مشکلات آموزشی ، پرورشی ، حقوقی و قضائی به تبادل نظر با وزارت آموزش و پرورش پرداختند.

در این نشست وزیر آموزش و پرورش حضور داشت و ضمن ارزیابی این دوره از مجلس طی 2 سال گذشته ، گفت: افرادی که در این مجلس حضور دارند از جمله دانش آموزانی هستند که از طرف همکلاسی های خود به عنوان افرادی زبده و نمونه معرفی شده اند.

مهندس محمود فرشیدی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش نیز ضمن ارزش نهادن به این تفکر نمایندگان دانش آموزان را به عنوان رابط میان قشر دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش برگزیده است.

وی با اشاره به اهمیت وجودی دانش آموزان در جامعه تاکید کرد: وجود دانش آموزان در کشور بسیار مهم ارزیابی شده چرا که این افراد با الگو گرفتن از وضعیت دانش آموزی خود ، آینده کشورشان را رقم می زنند.