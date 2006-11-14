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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۰۶

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به مهر:

مصوبات مجلس دانش آموزی باید وجهه قانونی بگیرد

مصوبات مجلس دانش آموزی باید وجهه قانونی بگیرد

فعالیت مجلس دانش آموزی در صورت ارجاع مصوبات آنان به شورای عالی آموزش و پرورش و طرح در دبیر خانه این وزارتخانه ، وجهه قانونی و اجرایی خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر آموزش و پرورش شب گذشته در حاشیه آخرین روز از چهارمین نشست سومین دوره مجلس دانش آموزی که در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، علاوه بر پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر ، به نتیجه رساندن لایحه ارتقاء شغلی را به عنوان یکی از آرمان های معلمان از مهم ترین دستاوردهای خود اعلام کرد.

محمود فرشیدی ، این  کار را بسیار سنگین عنوان کرد و افزود: پرداخت مطالبات معلمان از 17 سال پیش تا کنون نیز گام مثبت بزرگی تلقی می شود.

وی درباره معلمان مازاد تصریح کرد: طی 4 سال تلاش می کنیم که با همکاری مجلس شورای اسلامی این مشکل حل شود و با احیاء معاونت پرورشی مشکل معلمان مازاد حل خواهد شد.

فرشیدی ، مجلس دانش آموزی دوره گذشته را با شور و نشاط و از دیگر دستاوردهای افتخار آمیز و الگوی مردم سالاری دانست و گفت: به نوبه خود از این مجلس پر شور و نشاط و افراد خود باور لذت بردم.

وی خاطر نشان ساخت: از روزی که مسئولیت سنگین وزارت را قبول کردم مهم ترین تلاشم برای قرار دادن جایگاه معلم بوده و شرایط فعلی در این باره خوب است و کارهای مقدماتی انجام شده اما هنوز باید گام های دیگری نیز برداریم.

کد مطلب 406591

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